Киноафиша Караганды
Кинотеатры
Сарыжайлау 3D
Расписание сеансов кинотеатра «Сарыжайлау 3D»
Расписание сеансов кинотеатра «Сарыжайлау 3D»
О кинотеатре
Qaitadan
драма
2025, Казахстан
2D, KZ
14:45
от 800 ₸
20:15
от 800 ₸
Астрал. Поместье ужаса
ужасы
2024, Мексика
2D, RU
18:25
от 800 ₸
Заклятие 4: Последний обряд
ужасы
2025, США
2D, RU
12:10
от 800 ₸
22:10
от 800 ₸
Зверопоезд
боевик, анимация, комедия
2025, Франция
2D, RU
10:30
от 800 ₸
Немолодые молодожены
комедия
2025, Казахстан
2D, KZ
16:40
от 800 ₸
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Немолодые молодожены
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
