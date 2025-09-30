Меню
Расписание сеансов кинотеатра «Сарыжайлау 3D»

Расписание сеансов кинотеатра «Сарыжайлау 3D»

Завтра 30 ср 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KZ
14:45 от 800 ₸ 20:15 от 800 ₸
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса ужасы 2024, Мексика
2D, RU
18:25 от 800 ₸
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд ужасы 2025, США
2D, RU
12:10 от 800 ₸ 22:10 от 800 ₸
Зверопоезд
Зверопоезд боевик, анимация, комедия 2025, Франция
2D, RU
10:30 от 800 ₸
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены комедия 2025, Казахстан
2D, KZ
16:40 от 800 ₸
