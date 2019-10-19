Меню
Киноафиша
Караганда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Караганды
Кинотеатры
Сарыжайлау 3D
Отзывы о кинотеатре Сарыжайлау 3D
Отзывы о кинотеатре Сарыжайлау 3D
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Сарыжайлау 3D
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Давид Михайлов
19 октября 2019, 10:19
Оценка
Если ваш выбор пал на данный кинотеатр, мне вас жаль. По сравнению с КиноПлексом, Сары арка и тд, это помойка. В этом кинотеатре премьеры стартуют слишком поздно, 1 зал, не предупреждают о возрастном ограничение и тд. Когда, в нормальных кинотеатрах можно пройти на премьеры +16, +18 с родителями или опекуном, в этом кинотеатре вас ждёт "Огромная проблема" в виде человека, пропускающего людей в зал. Она заставит вас прочитать правила кинотеатра, где написано "Кинотеатр в праве отказать продавать билеты!", но там не написано, что кинотеатр в праве не пропускать людей в зал. Но эта женщина заставит вас вернуть билет (Билеты через тикитон не возвращаются), и ей все равно, пришли ли вы с родителем, или, что вас не предупредили на кассе о возрастном ограничение. Если вы хотите потерять ваши 300-500 тенге, милости просим выбрать именно этот кинотеатр.
19 октября 2019, 10:19
1
4
Ответить
madoka1707
11 декабря 2019, 17:21
в ответ на сообщение
Давид Михайлов от 19 октября 2019, 10:19
За такую цену это отличный кинотеатр, стыдно даже жаловаться
11 декабря 2019, 17:21
4
0
Ответить
келлер
10 января 2021, 08:11
Очень хороший кинотеатр нашей молодости,а такие быки ,как д Михалков пусть ходят в свой паршивый кинрфлес
10 января 2021, 08:11
2
0
Ответить
Алиса Олейник
23 октября 2021, 12:15
Оценка
кинотеатр откровенно говоря дно. приносить свою еду нельзя но зато покупать в их магазине можно, несправедливо как по мне. дальше, шторы очень сильно отсвечивают что аж невозможно смотреть фильм. не советую этот кинотеатр если вы конечно уважаете себя и свой кошелёк. лучше уж пожалеть эти 500 тг и потрать чуть больше в другом но зато знать что эти деньги вы потратите не зря. ужасно.
23 октября 2021, 12:15
1
3
Ответить
Маргарита Ларионова
23 октября 2021, 12:30
Это самый ужасный кинотеатр в который я ходила.Шторы на окнах открыты и отсвечивает на весь зал что очень мешает просмотру фильма. Со своей едой нельзя за то покупать в их магазине можно,тех персонал ужасный,в зале не какой антисонитарии все в грязи на весь зал чем то воняет. Мне жаль деньги которые я потратила ну а вы дорогие друзья уважайте свой кошелёк и прежде чем сюда пойти 100 раз подумайте или вообще не думайте сюда идти
23 октября 2021, 12:30
0
3
Ответить
Ольга Зайнулина
21 августа 2022, 11:30
Сам ты придурок, Давыдов 😃
21 августа 2022, 11:30
2
0
Ответить
Ольга Зайнулина
21 августа 2022, 11:31
в ответ на сообщение
Давид Михайлов от 19 октября 2019, 10:19
Может такой башлевый,так доплачивай за всю Караганду умник!((
21 августа 2022, 11:31
1
0
Ответить
zxc_war005
14 января 2023, 20:49
Оценка
Постоянно нет билетов в онлайн продаже
14 января 2023, 20:49
0
0
Ответить
Виталий Елфимов
29 апреля 2023, 22:16
Оценка
По ценам самый хороший кинотеатр, мне он больше всего нравится, кому не нравится там еда не берите, берите напиток, мне там попкорн не нравится и что теперь, обойдусь, зато экран лучше чем в Таире, зачем я буду переплачивать в Сити Молле и Таире цены бешеные две с лишним тысяч где можно с экономить, я за эти две тысячи покушать себе домой куплю.
29 апреля 2023, 22:16
1
0
Ответить
Виталий Елфимов
29 апреля 2023, 22:22
Оценка
А если говорить про шторы, мне они в основном по боку, зал большой красивый, кому мешают шторы, идите в другой кинотеатр, я иду смотреть фильм а не на шторы.
29 апреля 2023, 22:22
1
0
Ответить
Tatiyana
16 ноября 2023, 05:43
Оценка
Ходим сюда уже давно. Приятный кинотеатр.
16 ноября 2023, 05:43
1
0
Ответить
Елена Павлова
4 декабря 2023, 12:44
Оценка
Хороший кинотеатр. Радует что цена билета приемлемая
4 декабря 2023, 12:44
1
0
Ответить
Лада Бабенко
21 марта 2025, 13:09
Оценка
Отличный кинотеатр, очень хороший звук,в отличие от киноплекса в котором я глохну и бюджетно ,ходим всей семьёй когда что нибудь интересненькое идет,
21 марта 2025, 13:09
1
0
Ответить
raiymbek_ibraev
28 сентября 2025, 06:24
Оценка
Хороший кинотеатр!!! С дочкой часто ходим смотреть мультики.
28 сентября 2025, 06:24
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Сары-Арка 3D
14 комментариев
Kinoplexx City Mall
10 комментариев
Sary Arka cinema Таир
9 комментариев
Sary Arka cinema (Майкудук)
20 комментариев
Ленина 3D
1 комментарий
Дворец культуры горняков
3 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Немолодые молодожены
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail