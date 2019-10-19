Menu
Saryzhaylau 3D Cinema Reviews
Давид Михайлов
19 October 2019, 10:19
Vote
Если ваш выбор пал на данный кинотеатр, мне вас жаль. По сравнению с КиноПлексом, Сары арка и тд, это помойка. В этом кинотеатре премьеры стартуют слишком поздно, 1 зал, не предупреждают о возрастном ограничение и тд. Когда, в нормальных кинотеатрах можно пройти на премьеры +16, +18 с родителями или опекуном, в этом кинотеатре вас ждёт "Огромная проблема" в виде человека, пропускающего людей в зал. Она заставит вас прочитать правила кинотеатра, где написано "Кинотеатр в праве отказать продавать билеты!", но там не написано, что кинотеатр в праве не пропускать людей в зал. Но эта женщина заставит вас вернуть билет (Билеты через тикитон не возвращаются), и ей все равно, пришли ли вы с родителем, или, что вас не предупредили на кассе о возрастном ограничение. Если вы хотите потерять ваши 300-500 тенге, милости просим выбрать именно этот кинотеатр.
19 October 2019, 10:19
1
4
Reply
madoka1707
11 December 2019, 17:21
in reply to a message
Давид Михайлов от 19 October 2019, 10:19
За такую цену это отличный кинотеатр, стыдно даже жаловаться
11 December 2019, 17:21
4
0
Reply
келлер
10 January 2021, 08:11
Очень хороший кинотеатр нашей молодости,а такие быки ,как д Михалков пусть ходят в свой паршивый кинрфлес
10 January 2021, 08:11
2
0
Reply
Алиса Олейник
23 October 2021, 12:15
Vote
кинотеатр откровенно говоря дно. приносить свою еду нельзя но зато покупать в их магазине можно, несправедливо как по мне. дальше, шторы очень сильно отсвечивают что аж невозможно смотреть фильм. не советую этот кинотеатр если вы конечно уважаете себя и свой кошелёк. лучше уж пожалеть эти 500 тг и потрать чуть больше в другом но зато знать что эти деньги вы потратите не зря. ужасно.
23 October 2021, 12:15
1
3
Reply
Маргарита Ларионова
23 October 2021, 12:30
Это самый ужасный кинотеатр в который я ходила.Шторы на окнах открыты и отсвечивает на весь зал что очень мешает просмотру фильма. Со своей едой нельзя за то покупать в их магазине можно,тех персонал ужасный,в зале не какой антисонитарии все в грязи на весь зал чем то воняет. Мне жаль деньги которые я потратила ну а вы дорогие друзья уважайте свой кошелёк и прежде чем сюда пойти 100 раз подумайте или вообще не думайте сюда идти
23 October 2021, 12:30
0
3
Reply
Ольга Зайнулина
21 August 2022, 11:30
Сам ты придурок, Давыдов 😃
21 August 2022, 11:30
2
0
Reply
Ольга Зайнулина
21 August 2022, 11:31
in reply to a message
Давид Михайлов от 19 October 2019, 10:19
Может такой башлевый,так доплачивай за всю Караганду умник!((
21 August 2022, 11:31
1
0
Reply
zxc_war005
14 January 2023, 20:49
Vote
Постоянно нет билетов в онлайн продаже
14 January 2023, 20:49
0
0
Reply
Виталий Елфимов
29 April 2023, 22:16
Vote
По ценам самый хороший кинотеатр, мне он больше всего нравится, кому не нравится там еда не берите, берите напиток, мне там попкорн не нравится и что теперь, обойдусь, зато экран лучше чем в Таире, зачем я буду переплачивать в Сити Молле и Таире цены бешеные две с лишним тысяч где можно с экономить, я за эти две тысячи покушать себе домой куплю.
29 April 2023, 22:16
1
0
Reply
Виталий Елфимов
29 April 2023, 22:22
Vote
А если говорить про шторы, мне они в основном по боку, зал большой красивый, кому мешают шторы, идите в другой кинотеатр, я иду смотреть фильм а не на шторы.
29 April 2023, 22:22
1
0
Reply
Tatiyana
16 November 2023, 05:43
Vote
Ходим сюда уже давно. Приятный кинотеатр.
16 November 2023, 05:43
1
0
Reply
Елена Павлова
4 December 2023, 12:44
Vote
Хороший кинотеатр. Радует что цена билета приемлемая
4 December 2023, 12:44
1
0
Reply
Лада Бабенко
21 March 2025, 13:09
Vote
Отличный кинотеатр, очень хороший звук,в отличие от киноплекса в котором я глохну и бюджетно ,ходим всей семьёй когда что нибудь интересненькое идет,
21 March 2025, 13:09
1
0
Reply
raiymbek_ibraev
28 September 2025, 06:24
Vote
Хороший кинотеатр!!! С дочкой часто ходим смотреть мультики.
28 September 2025, 06:24
0
0
Reply
