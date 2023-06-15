Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Karaganda Cinemas Dvorets kultury gornyakov Dvorets kultury gornyakov Cinema Reviews

Dvorets kultury gornyakov Cinema Reviews

Dvorets kultury gornyakov Cinema Reviews All about the cinema
Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
rtydfgrty43 15 June 2023, 12:00
Vote
Очень хороший кинотеатр всегда хожу на фильмы здесь
15 June 2023, 12:00 Reply
Tatiyana 16 November 2023, 05:16
Vote
Очень нравится смотреть в этом кинотеатре. Приятный и доступный.
16 November 2023, 05:16 Reply
anel05409 16 March 2024, 09:25
Vote
Очень грязно
16 March 2024, 09:25 Reply
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now
Сарыжайлау 3D 14 comments
Сары-Арка 3D 14 comments
Kinoplexx City Mall 10 comments
Sary Arka cinema Таир 9 comments
Sary Arka cinema (Майкудук) 20 comments
Ленина 3D 1 comment
Qaitadan
Qaitadan
2025, Kazakhstan, Drama
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Let's Play in the Woods
Let's Play in the Woods
2024, Mexico, Horror
Zhas emes zhubaylar
Zhas emes zhubaylar
2025, Kazakhstan, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more