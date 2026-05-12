Русский English
Создательница «17 мгновений весны» через 14 лет загубила свою карьеру: зачем она лично просила уничтожить один фильм

12 мая 2026 15:00
Кадр из фильма «Конец света с последующим симпозиумом»

Татьяна Лиознова не хотела, чтобы эту ленту видели зрители.

Татьяна Лиознова вошла в историю как режиссёр удивительной творческой концентрации. Её фильмография, состоящая всего из восьми картин, поражает не количеством, а невероятной плотностью качества.

Проекты постановщицы обретали статус безусловной классики, закрепив за режиссёром звание «железной леди советского кино». Именно это бескомпромиссное отношение к искусству привело к неожиданному повороту в её биографии.

После 1986 года Лиознова на четверть века добровольно покинула режиссёрское кресло. Причиной стала её последняя, во многом роковая картина — сатирическая драма «Конец света с последующим симпозиумом».

Майкл Трент оказался в тупике. Его финансовые дела были плачевными, поэтому, когда миллиардер Фил Стоун заказал ему пьесу, он согласился не раздумывая.

Получив аванс, Трент оказался в растерянности. Тема будущей пьесы — конец света — казалась ему невыполнимой. Ситуацию усложнила и его агент Одри Вуд, которая, предвкушая огромную прибыль, уже заинтересовала постановкой бродвейского режиссёра.

Создание фильма было омрачено тяжёлой утратой. В разгар производства неожиданно скончался бессменный оператор и давний соратник Лиозновой, Пётр Катаев. Режиссёр восприняла эту смерть как зловещее предзнаменование, но довела работу до конца.

На съёмочной площадке собралась блестящая команда артистов: от Армена Джигарханяна до Олега Табакова. Сюжет, обличающий западное общество через историю о постановке провокационной пьесы, казался многообещающим.

Однако итоговый результат стал для Лиозновой жестоким разочарованием. Просмотр готового материала убедил её в полной творческой неудаче. Картина, которую она считала своим провалом, была показана в телеэфире лишь однажды.

Убеждённая в необходимости уничтожить плёнку, режиссёр предприняла беспрецедентный шаг — лично обивала пороги высоких кабинетов с просьбой о запрете ленты. Чиновники, уважая авторитет мэтра, дали неформальное согласие на «забвение» фильма, хотя физически копии сохранили.

Этот эпизод поставил окончательную точку в карьере Лиозновой. С тех пор она дала обет никогда больше не возвращаться на съёмочную площадку, который свято соблюдала до своей кончины.

Фото: Кадры из фильма «Конец света с последующим симпозиумом» (1986)
Светлана Левкина
