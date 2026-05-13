Забытое блюдо военных лет из тушенки: простое, сытное и очень вкусное

Сегодня это слово почти забыто, а когда-то оно было символом сытного фронтового обеда. Рассказываем, что готовили бойцы из одной банки тушёнки и буханки хлеба.

Война — это не только бои и подвиги. Это ещё и быт, в котором поварам приходилось творить чудеса без нормальной посуды, с ограниченным набором продуктов и в полевых условиях. Ценились блюда простые, сытные и быстрые — такие, чтобы накормить уставших бойцов буквально из того, что оказалось под рукой.

Одним из таких блюд была макаловка. Название сегодня звучит непривычно, хотя расшифровывается легко: густую часть ели ложкой, а жидкую, жирную подливу «макали» кусочками хлеба. Отсюда и пошло народное имя.

Что такое макаловка

По сути, это нечто среднее между горячей закуской, густой похлёбкой и мясной подливой. Главное достоинство — блюдо отлично насыщало и позволяло накормить нескольких человек даже одной банкой тушёнки.

Классический вариант готовили именно из тушёнки. Её мелко рубили, смешивали с обжаренным луком, добавляли немного воды и доводили до кипения. Получалась горячая мясная масса с бульоном: гущу можно было есть отдельно, а остатки жира и сока вымакивать хлебом. В некоторых вариантах тушёнку заменяли салом или любым доступным жиром — фронтовая кухня редко держалась строгих рецептов.

Как приготовить макаловку сегодня

В общепите такое блюдо не встретишь, но дома его легко повторить. И поверьте, это не просто кулинарный эксперимент — это возможность прикоснуться к истории.

Ингредиенты:

1 банка тушёнки

1 луковица

1 морковь (по желанию)

1–2 столовые ложки растительного масла или немного жира из тушёнки

50–100 миллилитров воды

чёрный или серый хлеб

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Лук нарежьте мелкими кубиками. Если используете морковь, натрите её на крупной тёрке или тоже мелко порежьте. Разогрейте на сковороде немного масла или жира из тушёнки. Обжарьте лук до мягкости и лёгкого золотистого оттенка. Добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут. Тушёнку разомните вилкой или мелко нарежьте, затем отправьте на сковороду к овощам. Влейте немного воды, перемешайте и прогрейте всё вместе 5–7 минут на слабом огне. Масса должна получиться не сухой, а с подливой. Подавайте макаловку горячей — с кусочками чёрного хлеба. Именно хлеб здесь не просто дополнение, а важная часть блюда: его макают в густой мясной соус, а сверху можно выкладывать гущу.

Попробуйте приготовить это простое, честное блюдо. Возможно, за скромным ужином с чёрным хлебом и тушёнкой вам станет чуть понятнее, чем жили и грелись наши деды.