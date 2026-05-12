Унижали, угрожали, морили голодом: от того, что творили с похищенной Хюррем, мурашки побегут

Одним из самых загадочных и поворотных моментов в «Великолепном веке» стало таинственное исчезновение Хюррем-султан. В одночасье могущественная фаворитка, мать наследников и первая женщина в сердце повелителя, словно растворилась в воздухе, не оставив ни следа, ни намёка.

Сулейман отправил на поиски целые отряды, но все усилия оказались тщетны. Лишь спустя два долгих года паутина интриг была наконец распутана благодаря преданности и хитроумию Бали-бея. Он сумел выйти на след и вернуть Роксолану в стены Топкапы.

Как похитили Хюррем

Загадка исчезновения Хюррем была раскрыта: за ним стояла мстительная сестра султана, Хатидже. Горечь от казни Ибрагима-паши, в смерти которого она напрямую обвиняла Роксолану, переросла в план мести.

Расчёт строился на самой уязвимой точке соперницы — её материнской любви. Хюррем получила поддельное известие, что её сын Селим находится при смерти. Охваченная паникой, она в одиночку бросилась в путь.

По дороге карету окружили и остановили наёмники, подосланные Хатидже.

Где была Хюррем

Хюррем оказалась в ветхом доме на самом краю османских земель, где её стражей были пожилая женщина и её сын. Условия содержания были жестокими: скудное пропитание, систематические унижения и постоянная угроза физической расправы.

Даже внешние атрибуты её прежнего величия — драгоценности и роскошные наряды — были отняты и распроданы.

Но самым сокрушительном ударом стал момент, когда Хюррем получила тяжелую весть: её сын, шехзаде Мехмед, скончался после тяжёлой болезни. Мать не успела с ним попрощаться. С этого дня она начала вынашивать большой план мести, который после её возвращения в Топкапы перевернёт все.

