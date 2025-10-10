«Великолепный век» опять все наврал? Историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима, его забытых наложницах и наследниках

За фасадом сериальной любви скрывалась совсем иная история — интриги, соперничество и судьбы женщин, чьи имена Нурбану вычеркнула из памяти Османской империи.

Сказать, что шехзаде Селим был любвеобилен — значит ничего не сказать. Его жизнь в сериале «Великолепный век» выглядит как вечная битва вина, страсти и интриг. Но реальность оказалась куда пышнее: венецианка Нурбану была далеко не единственной женщиной, разделившей с сыном Хюррем постель и судьбу.

Первые фаворитки

До появления Нурбану в гареме Селима фавориткой считалась Дильшах-хатун — нежная, умная, но не столь коварная, как требовал двор. Хюррем быстро оценила риски и устранила девушку из жизни сына.

Селим, впрочем, не скорбел долго: гарем его был полон, и каждую ночь он мог выбирать новую спутницу. Сценаристы «Великолепного века» показали лишь малую часть этой истории, оставив за кадром десятки имён.

Селимие — забытная соперница

Историки утверждают, что первой женщиной, родившей Селиму сына, была наложница по имени Селимие. Она подарила ему мальчика Абдурахмана — того самого, кто стал жертвой Нурбану.

С появлением венецианки борьба за влияние превратилась в настоящую шахматную партию, где Хюррем поддержала именно хитрую Нурбану. Победа оказалась кровавой: Селимие была устранена, а её сын позднее казнён, когда Мурад занял трон, пишет автор Дзен-канала «Изнанка сериала».

Тайна чисел

Историки спорят до сих пор: сколько детей было у Селима? Пирс насчитал шестерых сыновей, Олдерсон — пятерых, Финкель утверждал — девять. Востоковед Юрий Петросян тоже писал, что у наследника Сулеймана и Хюррем было девять сыновей от разных наложниц. Но всех их постигла одна судьба — после смерти Селима Нурбану приказала казнить братьев Мурада.

Женщина, которая стерла прошлое

Гордая венецианка добилась невозможного — история запомнила только её. Остальные женщины исчезли из хроник, будто их и не существовало. Именно Нурбану помогла Селиму стать настоящим султаном: она умела управлять людьми, принимать решения и держать двор под контролем. В итоге именно она осталась в памяти потомков как единственная женщина, которую Селим по-настоящему любил и слушал.

