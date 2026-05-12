Русский English
Не только Пеле: какие звезды засветились в легендарном сериале 2000-х «Клон» (фото)

12 мая 2026 14:00
Кадр из сериала «Клон»

Камео было немало. 

В начале 2000-х вся страна следила за любовной историей Лукаса и Жади. Многих актеров российские зрители хорошо знали, некоторых совсем нет. Однако мало, кто знал, что в сериале появлялись звезды, от которых уже тогда с ума сходили в Бразилии. В России наверно тогда знали лишь Пеле и Рональдиньо, которые пришли в бар донны Журы. Кто еще популярный снялся в сериале?

Итальянский тенор Алессандро Сафина получил широкую известность после концерта The Night of the Proms в Нидерландах. Его песня Luna 14 недель держалась на вершинах голландских чартов. В сериал он пришел в роли самого себя и вошел в сюжетную линию Иветти и Леонидаса. Музыка Luna часто сопровождала их сцены и стала для зрителей символом их романтических чувств.

Бразильский боец Витор Белфорт известен как сильный и скоростной спортсмен. В 1993 году он стал чемпионом Бразилии по джиу‑джитсу в абсолютной категории, в 1997‑м выиграл UFC 12 в тяжелом весе, а в 2004‑м завоевал титул в полутяжелом весе UFC. Ранее, в 2001 году, он одержал бронзу на чемпионате мира по грэпплингу ADCC. Несмотря на спортивную карьеру, Белфорт появился и в «Клоне». В сериале он сыграл самого себя и вышел на ринг против Шанди.

Каэтану Велозу в Бразилии считают важной фигурой музыкальной культуры. Он один из лидеров тропикализма, автор многих известных песен и обладатель нескольких «Грэмми». В 2012 году ему присвоили звание «Человек года» по версии Latin Grammy. На момент съемок «Клона» Велозу был уже признанным мэтром, ему было около шестидесяти, и сцены с Донной Журой подчёркивали его популярность и харизму.

Знаменитый футболист и обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо тоже появился в сериале. В 187‑й серии он оказался в баре Донны Журы. Сцена была короткой, но запомнилась атмосферой и тем, что он общался с героями как старый знакомый.

Камео этих звезд придали «Клону» дополнительный международный резонанс. Их участие расширило аудиторию и вызвало живой интерес у поклонников музыки, спорта и телевидения.

Фото: Кадры из сериала «Клон»
Камилла Булгакова
