А может Баязида казнили неслучайно: почему историки сомневаются, что его матерью была Хюррем

История Османской империи — это настоящий микс интриг, власти и драматических судеб. Но даже на этом фоне выделяется фигура женщины, которую в Европе называли Роксоланой, а в самой Турции — Хюррем. Эта загадочная славянка, попавшая в гарем в качестве рабыни, сумела невозможное: не просто выжить, но и покорить сердце самого могущественного султана — Сулеймана Великолепного.

Она стала не просто фавориткой, а его законной женой, получив специально созданный для неё титул Хасеки. Основой её влияния было материнство: в отличие от других наложниц, родивших по одному наследнику, Хюррем подарила султану нескольких сыновей и дочь.

Такое количество потенциальных престолонаследников давало ей огромные козыри в дворцовой борьбе. Однако некоторые историки до сих пор спорят о происхождении одного из её сыновей, добавляя в эту и без того захватывающую историю ещё больше загадок.

Сыновья Хюррем

Её любимец Мехмед трагически умер от оспы в 1543 году, а позже ушёл из жизни и младший, хрупкий Джихангир. К середине 1550-х у Сулеймана осталось только два наследника, способных бороться за трон, — и оба были детьми Хюррем. Перед ней встал мучительный выбор: кого из родных сыновей, Селима или Баязида, поддержать в неизбежной схватке за власть?

Пока Хюррем была жива, ей удавалось удерживать братьев от открытого конфликта, но напряжение между ними только росло. В конечном счёте она сделала ставку на старшего, Селима, видя в нём более сговорчивого и предсказуемого правителя. Но, возможно, у этого выбора была и другая, более личная причина, о которой историки спорят до сих пор.

Баязид

Есть мнение, что Баязид мог быть сыном Сулеймана от другой наложницы, а не Хюррем. Эта версия строится на тонких намёках. Некоторые источники того времени не называют Хюррем его матерью напрямую, да и её отношение к Баязиду, возможно, было более сдержанным, чем к другим сыновьям.

Если эта теория верна, то поддержка хасеки была не материнским выбором, а холодным политическим расчётом. Она могла видеть в Баязиде главного конкурента для своего кровного сына и использовала всё своё влияние при дворе, чтобы убедить Сулеймана в его нелояльности.

Независимо от этого, судьба Баязида сложилась трагично — он был обвинён в мятеже и казнён вместе со своими сыновьями, а дорога к трону осталась открыта только для Селима.

