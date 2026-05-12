Утюг пачкает одежду и оставляет разводы: возьмите скотч, и он будет как новый

Оказывается, проблема не в утюге, а в воде из-под крана. Рассказываем, как за 15 минут вернуть прибору чистоту.

Заметили, что любимая блузка после глажки выглядит так, будто её не стирали? Сначала появляются едва заметные следы, потом — тёмные капли или разводы при включении пара. Чаще всего причина одна: внутри скопилась накипь. И виновата в этом обычная водопроводная вода.

При нагревании соли кальция и магния оседают на внутренних деталях утюга. Со временем отложения начинают выходить через отверстия в подошве вместе с паром — и пачкают одежду. Утюг не только оставляет следы, но и хуже работает: пар подаётся неравномерно, а температура распределяется с перебоями.

Что делать и почему это работает

Один из самых действенных способов очистки — обычная лимонная кислота. Она отлично растворяет минеральные отложения и при этом не повреждает внутренние элементы прибора. Но есть важная хитрость: если раствор вытечет слишком быстро, накипь останется внутри и утюг продолжит «плеваться». Нужно дать средству время поработать.

Что понадобится

Лимонная кислота — 1 столовая ложка

Кипяток — 1 стакан

Липкая лента (обычный скотч)

Полотенце или таз

Чистая вода, лучше фильтрованная

Пошаговая инструкция

Заклейте отверстия на подошве утюга скотчем — это не даст раствору вытечь слишком быстро. Растворите лимонную кислоту в горячей воде и залейте в резервуар. Оставьте утюг в выключенном состоянии на 10–15 минут. Снимите ленту и слейте жидкость в таз или над полотенцем. Залейте чистую воду и включите режим пара, чтобы окончательно удалить остатки накипи.

После такой процедуры из утюга может выйти много грязи — не пугайтесь, это нормально. Так вы видите, сколько отложений на самом деле копилось внутри.

Как продлить жизнь утюгу

Финальная промывка чистой водой обязательна — она убирает остатки кислоты и частицы накипи. А чтобы проблема не возвращалась слишком быстро, старайтесь использовать фильтрованную или дистиллированную воду. Это снижает образование новых отложений.

И ещё один простой, но важный совет: не оставляйте воду в утюге после глажки. Застоявшаяся влага создаёт условия не только для накипи, но и для ржавчины, которая тоже может испортить одежду.

Всего 15 минут — и ваш утюг снова чистый, а вещи в безопасности. Согласитесь, это гораздо приятнее, чем нести прибор в мастерскую или покупать новый.