Так делает каждый второй и рискует жизнью: почему нельзя мыться, когда работает стиралка

12 мая 2026 12:00
Изображение сгенерировано нейросетью Чатжпт

Многие даже не догадываются, какой опасности себя подвергают. А ведь предупредить беду проще, чем кажется.

Современный дом напичкан техникой, и это, конечно, прекрасно. Стиральная машина, бойлер, фен — всё работает от электричества и экономит кучу времени. Но есть у этого удобства и обратная сторона, о которой редко задумываешься, пока не случится беда.

Взять, к примеру, стиральную машину в ванной. У многих она стоит именно там — компактно и привычно. И мало кто знает, что мыться во время стирки категорически нельзя.

Что говорит эксперт

Электрик Сергей Привольный объясняет ситуацию прямо и без прикрас: «Для многих это может показаться неприятным открытием, но если мыться во время работы стиральной машинки, можно получить удар током».

Причина — в отсутствии нормального заземления. Далеко не во всех домах и квартирах ванны заземлены как положено. А ведь именно заземление уводит опасный электрический ток в землю, защищая человека. Та же беда может скрываться и в розетке — тогда страдает изоляция прибора. Если в этот момент вы находитесь в воде с открытым краном, жидкость может попасть под напряжение. Что происходит с человеком в воде под напряжением 220 вольт — объяснять не нужно, это и так понятно.

Влажный воздух тоже опасен

Есть и ещё одна проблема. Во время банных процедур помещение наполняется паром. А пар — это микроскопические капельки воды, которые отлично проводят ток. Если с заземлением что-то не так, даже сам по себе влажный воздух способен стать причиной удара.

Как себя обезопасить

Эксперт советует не экономить на заземлении. На практике это выглядит как толстая проволока, закреплённая снизу ванны. Кроме того, стиральная машина не должна стоять вплотную к ванне — лучше отодвинуть её хотя бы немного.

Вот ещё несколько простых, но важных мер:

  • установите в ванной комнате влагозащитный переходник;

  • используйте защиту от брызг — например, специальную крышку на пружинах для розеток;

  • проверьте всю проводку в доме, а не только в ванной;

  • избегайте соединения старых алюминиевых проводов с медными — это грозит коротким замыканием.

Электричество ошибок не прощает. Но если всё сделать по уму, можно спокойно и безопасно пользоваться всеми благами цивилизации, пишет Rsute.

Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
