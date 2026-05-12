Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Сменила ФИО и скрывала национальность: тяжелое прошлое Миранды Пристли, о котором ни слова в «Дьявол носит PRADA»

Сменила ФИО и скрывала национальность: тяжелое прошлое Миранды Пристли, о котором ни слова в «Дьявол носит PRADA»

12 мая 2026 09:00
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

Фильм – экранизация книги, вот только в нем многое не рассказали.

На первый взгляд Миранда Пристли казалась воплощением холодности, высокомерия и безупречного контроля. Для сотрудников она была почти мифической фигурой — женщиной, чей голос заставлял людей теряться, а одно короткое «это всё» звучало как приговор. Но за образом железной леди скрывалась куда более сложная история.

Согласно роману Лорен Вайсбергер, настоящее имя Миранды — Мириам Принчек. Она выросла в бедном еврейском районе Лондона и была одиннадцатым ребёнком в семье. Её детство нельзя назвать лёгким: мать умерла во время родов, а сама Мириам с юных лет была вынуждена бороться за место в жизни. Уже в 17 лет она бросила школу и начала работать в модной индустрии, помогая организовывать показы молодому дизайнеру. Именно тогда у неё появились амбиции, которые впоследствии превратили её в легенду мира моды.

Путь к успеху оказался построен не только на таланте, но и на полном отказе от прошлого. В 24 года Мириам Принчек стала Мирандой Пристли — новым именем она скрыла своё происхождение и национальность, понимая, насколько жестоким и предвзятым может быть мир высокой моды. Это была не просто смена имени, а создание нового человека: сильного, недоступного и безжалостного к слабости.

Сменила ФИО и скрывала национальность: тяжелое прошлое Миранды Пристли, о котором ни слова в «Дьявол носит PRADA»

Миранда привыкла контролировать всё — карьеру, отношения, людей вокруг. Даже личная жизнь у неё подчинялась её правилам. Она легко расставалась с мужчинами, быстро принимала решения и никогда не позволяла чувствам мешать собственным целям. При этом окружающие считали её странной, надменной и эмоционально холодной. Секретарши терпели ночные звонки, бесконечные поручения и демонстративное пренебрежение, а коллеги одновременно боялись её и восхищались ею.

Однако за этой жесткостью скрывался человек, который всю жизнь доказывал своё право находиться наверху. Миранда создала вокруг себя образ недосягаемой королевы моды не потому, что родилась такой, а потому что иначе её бы попросту не воспринимали всерьёз. Белый шарф Hermès, идеально выверенный стиль, ледяной тон — всё это стало частью брони, за которой она прятала своё прошлое и уязвимость.

Именно поэтому Миранду Пристли нельзя назвать просто злодейкой. Она была человеком, который сделал себя сам, но заплатил за это высокую цену: одиночеством, страхом близости и вечной необходимостью оставаться сильнее всех вокруг.

Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Три суперхита из 90-х, которые сейчас Голливуд не стал бы снимать — и правильно! Ничего хорошего бы не вышло Три суперхита из 90-х, которые сейчас Голливуд не стал бы снимать — и правильно! Ничего хорошего бы не вышло Читать дальше 13 мая 2026
Частный джет, лимузин и 30 млн «на закуску»: от запросов Шварценеггера продюсеры этого фильма пришли в ужас, но на все согласились — и зря Частный джет, лимузин и 30 млн «на закуску»: от запросов Шварценеггера продюсеры этого фильма пришли в ужас, но на все согласились — и зря Читать дальше 13 мая 2026
Этот злодей в «Гарри Поттере» страшнее Волан-де-Морта: даже на экране на него было жутко смотреть Этот злодей в «Гарри Поттере» страшнее Волан-де-Морта: даже на экране на него было жутко смотреть Читать дальше 13 мая 2026
Для Мортенсена лучшей сценой Арагорна во «Властелине колец» стала вовсе не коронация: это момент из первого фильма Для Мортенсена лучшей сценой Арагорна во «Властелине колец» стала вовсе не коронация: это момент из первого фильма Читать дальше 13 мая 2026
Этот голливудский хит состоит из отсылок на советскую «Интердевочку»: а ведь Вивиан всегда кого-то напоминала Этот голливудский хит состоит из отсылок на советскую «Интердевочку»: а ведь Вивиан всегда кого-то напоминала Читать дальше 11 мая 2026
У Джеки Чана 147 фильмов, но ненавидит он лишь один: зрители тоже поставили боевику только 5,7 на IMDb У Джеки Чана 147 фильмов, но ненавидит он лишь один: зрители тоже поставили боевику только 5,7 на IMDb Читать дальше 11 мая 2026
Этот обидный ляп в «Сумерках» ставит под сомнение весь сюжет: кажется вампиры — не те, за кого себя выдавали Этот обидный ляп в «Сумерках» ставит под сомнение весь сюжет: кажется вампиры — не те, за кого себя выдавали Читать дальше 11 мая 2026
Эти фильмы зашли слишком далеко: 3 оскандалившихся хоррора, вдохновивших зрителей на реальные преступления Эти фильмы зашли слишком далеко: 3 оскандалившихся хоррора, вдохновивших зрителей на реальные преступления Читать дальше 11 мая 2026
Закончились грустно, но хочется продолжения: 3 фильма, которые похожи на «Хатико» Закончились грустно, но хочется продолжения: 3 фильма, которые похожи на «Хатико» Читать дальше 10 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше