Почему говорят «покажу, где раки зимуют»? 2 объяснения – одно страшнее другого

12 мая 2026 16:00
Изображение сгенерировано нейросетью Чатжпт

В детстве мы слышали это выражение от старших и понимали: ничего хорошего оно не сулит. Но откуда взялась такая странная угроза и при чём тут вообще раки?

«Ты у меня узнаешь, где раки зимуют!» — фраза, знакомая каждому с детства. Звучит вроде бы безобидно, даже забавно. Но интонация, с которой её обычно произносят, не оставляет сомнений: это угроза. Причём угроза с историей в несколько столетий.

Фразеологизм этот встречается у многих классиков. О «раках» писали и Чехов, и Лесков, и Островский. А Салтыков-Щедрин даже использовал выражение в своих «Культурных людях». Но прежде чем разбираться в происхождении угрозы, давайте ответим на вопрос: а где же на самом деле зимуют раки?

Что говорят биологи

Оказывается, раки — настоящие чистюли. Они живут только в чистой воде и первыми покидают загрязнённые водоёмы. А ещё эти членистоногие обожают рыть норы. Зимой раки уходят с мелководья на глубину, прячутся под корягами и роют длинные узкие коридоры в берегах. Попробуй найди!

А сам рак и рад: заваливается на бочок и спит до тёплых времён. По-научному это называется «впадает в анабиоз».

Именно из-за склонности прятаться подальше от чужих глаз, скорее всего, и родилось знаменитое выражение.

Версия первая: неуютное место

Ольга Терентьева в «Книге отличника» объясняет это просто и убедительно. Место зимовки раков — тёмное, сырое, холодное и крайне неуютное. Находиться там неприятно, поэтому угроза «отправить» туда провинившегося человека действовала безотказно.

Версия вторая: леденящая душу история

Есть и другое объяснение, куда более мрачное. В справочниках по фразеологии описывают времена крепостного права, когда помещикам вдруг нестерпимо хотелось раков именно в холодное время года. Ходило поверье, что раки особенно вкусны в месяцы, в названии которых есть буква «Р». А это, как назло, с сентября по апрель — самые студёные месяцы.

Помните сказку про принцессу, которой под Новый год приспичило получить подснежники? Очень похожая история. И бедным крестьянам, обычно в чём-то якобы провинившимся, приходилось лезть в ледяную воду и на ощупь искать раков. Ничем хорошим для здоровья такие экспедиции не заканчивались.

Как угроза стала фразеологизмом

Со временем выражение «показать, где раки зимуют» переросло в устойчивое словосочетание, которым пугают уже несколько веков. Хорошо, что сами подобные эксперименты остались в далёком прошлом, а нам досталось лишь напоминание в виде яркого оборота речи.

Вот так обычные раки стали частью нашей культуры — и поводом задуматься о том, сколько историй хранят привычные фразы.

Ксения Беловицкая
