Одна простая фраза и вы – в списке Forbes: что говорить перед выходом из дома, чтобы денег было целые карманы

Оказывается, достаточно произнести всего несколько слов перед зеркалом — и удача будет сопровождать вас повсюду.

Многие до сих пор помнят: перед тем как выйти за порог, бабушка на секунду задерживалась у зеркала и что-то тихо шептала. Тогда это казалось милой странностью. А теперь всё чаще хочется и самой попробовать — вдруг работает?

По народным поверьям, перед уходом из дома нужно посмотреть на своё отражение и произнести короткую фразу: «Куда я, туда и удача моя». Считается, что эти простые слова настраивают на успех и помогают защититься от неудач. День после такого ритуала складывается легче, а дела решаются будто сами собой.

Денежные приметы, которые тоже работают

Одной фразой у зеркала народная мудрость не ограничивается. Старшее поколение знало немало хитростей, чтобы и деньги водились, и достаток приумножался. Вот лишь некоторые из них: брать деньги непременно левой рукой, а отдавать — правой; не выносить мусор после заката; хранить в доме монеты — так, чтобы они всегда «водились» и притягивали к себе новые.

Звучит наивно? Возможно. Но наши бабушки в это искренне верили — и ведь работало же.

Ангел-Хранитель и сила доброго слова

Ещё один старинный обычай — перед выходом из дома обращаться к своему Ангелу-Хранителю. Короткий оберег, произнесённый шёпотом, давал чувство спокойствия и защищённости. С этим чувством и шагалось легче, и люди встречались приветливее, и день складывался удачнее.

Конечно, всё это — часть народной мудрости. Но, согласитесь, в ней есть что-то очень уютное и правильное. А главное — за всеми этими ритуалами стоит простая истина: верить в свои силы и выходить из дома с хорошим настроением. Именно оно и есть самый верный залог удачи.

Попробуйте завтра утром — может, и в вашей жизни что-то начнёт меняться к лучшему.