Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Караганды Кинотеатры Kinoplexx City Mall

Kinoplexx City Mall

Караганда
Адрес
г. Караганда, просп. Б.Жырау, 59/2, ТЦ «City MALL», 3 этаж
Показать на карте
Телефон

+7 (778) 207-19-90

Позвонить
В избранное Уже в избранном

Сеть

Kinoplexx

О кинотеатре

Кинотеатр Kinoplexx City Mall Караганде был открыт в январе 2009 года. Это современный мультиплекс, объединяющий в себе три комфортабельных кинозала с общей вместимостью 439 посадочных мест. 

Все кинозалы оснащены современным кинопроекционным оборудованием для демонстрации фильмов в форматах 3D и 2D, а также новейшей звуковой системой. Благодаря этому картинка становится ярче и насыщенней, а звук - глубоким и громким. Комфортабельные кресла позволяют зрителю расслабиться во время сеанса и хорошо провести время в кругу близких и друзей.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Wi-Fi
Парковка
8.3 Оцените
18 голосов
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

Асель Оспанова 27 января 2024, 20:22
Грязный, старый кинотеатр, давно требующий ремонта! ремонт тут не делали видимо со дня основания торгового центра, отдельный вход в кинотеатр… Читать дальше…
Насиба Мирзоева 13 июня 2024, 11:22
Здравствуйте, были недавно в вашем кинотеатре. Просмотр фильма испортил тот факт что, рядом сидела компания, и распивала алкоголь. Вопрос к… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
18 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Супер-вторник

Каждый вторник цены на билеты снижены: билет для детей стоит 400 тенге, студенческий билет стоит 600 тенге, взрослый - 800 тенге.

Детям Студентам
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Караганды
Фотографии Все фотографии
Все фотографии
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше