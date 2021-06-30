Меню
Оятулло Каландаров
30 июня 2021, 13:19
Оценка
Крутое место
30 июня 2021, 13:19
0
0
Ответить
Иван Иваныч
10 декабря 2021, 21:39
Завтра включайте иллюзию контроля, мы пропьемся и придём!
10 декабря 2021, 21:39
0
0
Ответить
User
15 сентября 2023, 07:09
Я там бухал
15 сентября 2023, 07:09
0
0
Ответить
Ayaulym Murat
7 января 2024, 11:37
Добрый день,обслуживания 0 особенно девушка на кассе
7 января 2024, 11:37
1
0
Ответить
Ayaulym Murat
7 января 2024, 11:39
А так все отлично ,кроме персонала и то я про девушку которая на кассе
7 января 2024, 11:39
0
0
Ответить
Асель Оспанова
27 января 2024, 20:22
Оценка
Грязный, старый кинотеатр, давно требующий ремонта! ремонт тут не делали видимо со дня основания торгового центра, отдельный вход в кинотеатр выглядит кошмарно, лестница расшатана, кафель разбитый, стены грязные!
Вроде самый центральный кинотеатр города, а выглядит как будто в ауле каком-то! Санузлы воняют и грязные
27 января 2024, 20:22
1
0
Ответить
Насиба Мирзоева
13 июня 2024, 11:22
Оценка
Здравствуйте, были недавно в вашем кинотеатре. Просмотр фильма испортил тот факт что, рядом сидела компания, и распивала алкоголь. Вопрос к администрации, как вы такое допускаете? Это ведь общественное место! Огромный минус вам за это!!!!
13 июня 2024, 11:22
1
0
Ответить
User
25 марта 2025, 11:17
Оценка
Все жрут. Пора уже запрещать с едой смотреть фильм. Можно и высидеть пару часов без еды!
25 марта 2025, 11:17
0
0
Ответить
kolyupess
15 мая 2025, 10:10
Комментарии от душнил выше
Сидите дома, берегите нервы!
15 мая 2025, 10:10
0
0
Ответить
Валера Валеревич
31 июля 2025, 15:37
Оценка
Мне очень нравится сити мол когда он откроется когда там ремонт сделают
31 июля 2025, 15:37
0
0
Ответить
