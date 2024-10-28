Кинотеатр Ленина 3D - это один из самых взрослых и стабильных кинотеатров Караганды. Он завоевала сердца каждого горожанина уютом и теплой атмосферой. Здесь установлено передовое оборудование для демонстрации фильмов в цифровом формате 3D. В кинозале установлены мягкие кресла, что сделает сеанс максимально приятным и позволит гостю расслабиться.

В лобби-баре можно приобрести свежесваренный кофе и воспользоваться скоростным WI-FI. Также здесь есть бесплатный паркинг для гостей на автомобиле и гардероб.