Ленина 3D

Караганда
Адрес
г. Караганда, ул. Ленина, 61/1
Телефон

+7 (7212) 56-23-23 / автоответчик

О кинотеатре

Кинотеатр Ленина 3D - это один из самых взрослых и стабильных кинотеатров Караганды. Он завоевала сердца каждого горожанина уютом и теплой атмосферой. Здесь установлено передовое оборудование для демонстрации фильмов в цифровом формате 3D. В кинозале установлены мягкие кресла, что сделает сеанс максимально приятным и позволит гостю расслабиться.

В лобби-баре можно приобрести свежесваренный кофе и воспользоваться скоростным WI-FI. Также здесь есть бесплатный паркинг для гостей на автомобиле и гардероб.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Wi-Fi
Диваны
Отзывы о кинотеатре

Affirmative Scarefulled 28 октября 2024, 08:50
не работает чета, вот бы заработал круто было бы, а так норм кинотеатр был
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
