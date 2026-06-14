Помните сцену с пикником из «Москвы слезам не верит»? Оказывается, в ней скрывался вопиющий ляп

Одним из ярких эпизодов фильма «Москва слезам не верит» стала сцена с пикником, на котором собрались главные герои. Эти сцены стали решающими для дальнейшего сюжета.

Но сейчас зрители обнаружили там нестыковку. А ведь этот ляп не видели годами.

Когда проходил пикник в фильме «Москва слезам не верит»

Накануне Катерина встречалась с Владимиром. Тот читал газету «За рубежом», датированную 20-26 октября. Ближайшие выходные ушли у героини на то, чтобы отвезти машину на ремонт, а в следующие 28-29 октября она поехала на дачу к Антонине.

В электричке и случается судьбоносная встреча Катерины с Гошей. Уже через пару дней они вместе ужинают, а пикник планируют на ближайшее воскресенье — 5 ноября.

Ляп на пикнике

Но для начала ноября в кадре удивительно «сентябрьская» погода — никакого первого снега, инея, на деревьях еще много желтых листьев. Да и сами герои не утеплились: Гоша, например, вообще в одном свитере, также как бард и Гена.

«И вы хотите сказать, что где-то в +7, а скорее всего ближе к 4-5 градусам, все эти господа несколько часов сидели на лужайке без головных уборов и с шеей нараспашку?», — отметил автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Правда, комментаторы тут же отметили, что ляп в фильме Меньшова был не с одеждой на пикнике, а с газетой. Скорее всего, все события происходили гораздо раньше, в самом начале осени.

«Они там помидоры ведрами собирают, это точно не ноябрь», «По одежде, листьям на деревьях, заготовкам на даче можно предположить, что это сентябрь, начало октября. Значит "ляп" с газетой», — написали пользователи.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что фильм мог выйти без песни «Александра» и без Веры Алентовой.