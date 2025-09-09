«Москва слезам не верит» могла выйти без песни «Александра» и без Веры Алентовой: 7 фактов о фильме, которые мало кто знает

И без нового сериала эту киноленту включают вновь и вновь.

Вышедший новый сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» снова разжёг интерес к легендарному фильму Владимира Меньшова.

Советскую картину пересматривают миллионы, открывая для себя неожиданные детали и малоизвестные факты. Мы собрали самые любопытные из них — они помогут взглянуть на фильм иначе.

1. Два варианта песни «Александра»

В картине звучат две версии этой культовой песни, но известной стала та, что была переработана бардом Юрием Визбором. Настолько популярной, что её ноты опубликовали в журнале «Советский экран» в 1982 году — редкость для советского кино.

2. Музыку написал научный сотрудник

Композитор фильма Сергей Никитин на момент съёмок работал научным сотрудником Института органической химии АН СССР. Параллельно он был известным бардом, собирающим полные залы. Участие в фильме стало важной вехой в его творчестве.

3. Меньшов переписал сценарий

Первоначальная версия сценария выглядела проще. Владимир Меньшов добавил в него многослойность и реализм, включая сцену на фестивале французского кино и эпизод в «Клубе знакомств».

4. Кто мог сыграть Катерину

На роль главной героини сначала пробовались Маргарита Терехова и Ирина Купченко, но обе отказались. В итоге Вера Алентова согласилась сняться, во многом благодаря мужу — самому Меньшову.

5. Почти случайный «Оскар»

Фильм отправили на премию «Оскар» без особых надежд, но он победил и стал лучшим иностранным фильмом 1981 года. Это открыло для советского кино новые горизонты и сделало картину мировой легендой.

6. Импровизация на съёмках

Многие культовые реплики родились прямо на площадке. Например, часть диалога Гоши и Катерины в электричке Алексей Баталов придумал на месте — именно эта естественность и покорила зрителей.

7. Реальные прототипы и личная история

История Катерины во многом основана на биографии матери Владимира Меньшова, приехавшей в Москву из провинции и сумевшей построить карьеру. Этот личный опыт придал сюжету особую правдоподобность.

Спустя десятилетия «Москва слезам не верит» всё ещё воспринимается свежо. И каждый новый пересмотр открывает, насколько многослойна эта история о любви, мечтах и силе человеческого характера.

