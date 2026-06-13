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Киноафиша Статьи «Игра престолов» скатилась, а эти 3 фэнтези-сериала с каждым сезоном становились только лучше: да, и такое бывает

«Игра престолов» скатилась, а эти 3 фэнтези-сериала с каждым сезоном становились только лучше: да, и такое бывает

13 июня 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Интервью с вампиром», «Аркейн», «Темные начала»

К сожалению, такое случается куда реже.

У фэнтези и мистики часто один и тот же риск — они начинают ярко, но к середине теряют темп, запутываются в собственных мифологиях или скатываются в затяжные диалоги. Но есть редкие проекты, которые идут наперекор правилу: с каждым новым сезоном они становятся глубже, драматичнее и мощнее.

Мы выбрали три примера, где каждая серия — шаг к более захватывающему финалу.

«Интервью с вампиром» (2022–…)

Последняя экранизация Энн Райс показала, как из старого материала можно выжать новую силу. Первый сезон погружал в мрачную романтику Луи и Лестата, а второй — развернул историю в эпическое исследование любви, боли и вечного одиночества.

Здесь нет гламурных вампиров из подростковых саг — только страсть и гниль, красота и жестокость. С каждым сезоном сериал всё отчётливее заявляет: быть бессмертным значит навсегда остаться пленником собственных ошибок.

«Аркейн» (2021–2024)

Анимация, которая в одиночку доказала: «мультик по игре» может быть шедевром. Первый сезон «Аркейна» выстроил фундамент — трагическую историю сестёр Ви и Джинкс. А второй сделал ставку на боль, разрыв и почти оперную драму, где визуал и музыка работают как единое целое.

Каждый новый сезон не просто продолжал сюжет, а поднимал планку: от боёв до психологических портретов. Единственный минус — что «Аркейн» закончился слишком рано.

«Темные начала» (2019–2022)

Филип Пулман в книгах писал не про магию ради магии, а про власть, свободу и веру. Сериал сделал то же самое — и с каждым сезоном прибавлял веса.

Начав с истории девочки Лиры и её деймона, он вырос в философскую притчу о борьбе с фанатизмом и правом на выбор. Финал разбивает сердце, но именно эта боль делает сериал цельным: это не просто сказка, а взрослая история о цене свободы.

Эти проекты доказали: фантастика способна не только держать планку, но и расти — сезон за сезоном.

Фото: Кадр из сериала «Интервью с вампиром», «Аркейн», «Темные начала»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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