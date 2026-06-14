Так что всё-таки произошло в роковом шатре Сулеймана? Есть версия, что Мустафа обманул палачей и выжил

Тайна гибели шехзаде до сих пор будоражит умы историков и поклонников «Великолепного века».

Сцена в шатре султана Сулеймана из сериала «Великолепный век» остаётся одной из самых драматичных и загадочных.

В 1553 году шехзаде Мустафа, старший сын султана, был вызван в лагерь отца якобы для военного совета. Там, по официальным хроникам, его обвинили в измене и казнили немые палачи шелковым шнурком.

Версия историков: трагическая ловушка

Большинство исследователей уверены: интриги Хюррем Султан и великого визиря Рустема-паши сделали своё дело.

Мустафу представили Сулейману как потенциального мятежника, готового занять трон силой. Султан поверил в предательство сына и приказал устранить его.

В источниках пишут, что Мустафа отчаянно сопротивлялся: он был сильным воином, палачи долго не могли его одолеть, а султан наблюдал за происходящим из-за занавеса шатра.

По официальной версии, шехзаде погиб во время казни.

Легенда: Мустафа мог спастись

Однако почти сразу же после этих событий пошли слухи, что Мустафа обманул палачей. По одной из версий, его сторонники подкупили капуджи и помогли инсценировать смерть.

Якобы с шехзаде разыграли удушение, а потом в темноте ночи тайно вывели из лагеря и спрятали.

Слухи усиливались странностями: тело наследника не показали войску, а уже вскоре в разных уголках империи стали появляться самозванцы — «лже-Мустафы», утверждавшие, что он выжил.

Многие янычары и простой народ верили в чудесное спасение шехзаде, видя в нём символ справедливости и надежду на перемены, пишет дзен-канал Lace Wars.

Миф, переживший века

Увы, но исторических доказательств этой теории нет, но легенда жила десятилетиями. Самозванцы собирали целые отряды сторонников, а имя шехзаде стало символом утраченных надежд и борьбы за справедливость.

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