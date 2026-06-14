Нравятся даже тем, кто не выносит больничных историй: 5 лучших медицинских дорам с рейтингом от 7,8

От анестезиолога с темным прошлым до героини, сбежавшей из кухни в больницу.

Мы выбрали пять корейских сериалов, которые доказали: докторские истории могут быть остросюжетными, романтичными и душевными одновременно.

«Травматологический центр»

Один из главных хитов 2025 года. История о гениальном хирурге Пэк Кан-хёке, которого из горячих точек переводят в больницу — и он превращает её в поле битвы за жизни. Противостояние с коллегами, жёсткие вызовы и полное растворение в профессии — сериал цепляет не только экшеном, но и психологией.

Рейтинг на «Кинопоиске» 8,6.

«Призрачный доктор»

Кардиохирург умирает — но продолжает оперировать, вселяясь в ординатора. Это не шутка, а завязка трогательной истории о двух противоположностях, которым придётся понять друг друга. Фантастика, юмор и немного фэнтези — редкий жанровый коктейль.

Рейтинг на «Кинопоиске» 8,6.

«Врачи»

Романтика в операционной: когда бывшие ученики становятся нейрохирургами и снова встречаются в одной больнице. Здесь не только про любовь, но и про карьеру, преодоление и женскую силу. Главная героиня прошла путь от трудного подростка до уважаемого специалиста.

Рейтинг на «Кинопоиске» 8,2.

«Доктор Ё-хан»

Редкий случай, когда дорама всерьёз поднимает тему эвтаназии. Гений-анестезиолог, который вернулся после тюрьмы, и его ординатор — противоположности, сталкивающиеся не только с болью пациентов, но и с моральными дилеммами. Один из самых глубоких сериалов жанра.

Рейтинг на «Кинопоиске» 8,2.

«Доктор Чха»

Если бы «Доктор Хаус» был женщиной из домохозяйства. Блистательная Ом Джон-хва в роли бывшей врачихи, которая возвращается в профессию после 20 лет на кухне. Семейная драма, медицине — и потрясающая актёрская работа. В Турции уже сняли ремейк.

Рейтинг на «Кинопоиске» 7,8.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 корейские дорамы с идеальным 100% рейтингом на Rotten Tomatoes.