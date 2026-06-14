Нравятся даже тем, кто не выносит больничных историй: 5 лучших медицинских дорам с рейтингом от 7,8

Мы выбрали пять корейских сериалов, которые доказали: докторские истории могут быть остросюжетными, романтичными и душевными одновременно.
«Травматологический центр»
Один из главных хитов 2025 года. История о гениальном хирурге Пэк Кан-хёке, которого из горячих точек переводят в больницу — и он превращает её в поле битвы за жизни. Противостояние с коллегами, жёсткие вызовы и полное растворение в профессии — сериал цепляет не только экшеном, но и психологией.
Рейтинг на «Кинопоиске» 8,6.
«Призрачный доктор»
Кардиохирург умирает — но продолжает оперировать, вселяясь в ординатора. Это не шутка, а завязка трогательной истории о двух противоположностях, которым придётся понять друг друга. Фантастика, юмор и немного фэнтези — редкий жанровый коктейль.
Рейтинг на «Кинопоиске» 8,6.
«Врачи»
Романтика в операционной: когда бывшие ученики становятся нейрохирургами и снова встречаются в одной больнице. Здесь не только про любовь, но и про карьеру, преодоление и женскую силу. Главная героиня прошла путь от трудного подростка до уважаемого специалиста.
Рейтинг на «Кинопоиске» 8,2.
«Доктор Ё-хан»
Редкий случай, когда дорама всерьёз поднимает тему эвтаназии. Гений-анестезиолог, который вернулся после тюрьмы, и его ординатор — противоположности, сталкивающиеся не только с болью пациентов, но и с моральными дилеммами. Один из самых глубоких сериалов жанра.
Рейтинг на «Кинопоиске» 8,2.
«Доктор Чха»
Если бы «Доктор Хаус» был женщиной из домохозяйства. Блистательная Ом Джон-хва в роли бывшей врачихи, которая возвращается в профессию после 20 лет на кухне. Семейная драма, медицине — и потрясающая актёрская работа. В Турции уже сняли ремейк.
Рейтинг на «Кинопоиске» 7,8.
Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 корейские дорамы с идеальным 100% рейтингом на Rotten Tomatoes.