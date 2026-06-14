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Таких фильмов больше не снимают: российская фантастика из 90-х о временах СССР — все самое лучшее в одном флаконе

14 июня 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Стрелец неприкаянный»

«Стрелец неприкаянный» почти не показывали по ТВ, но он всё ещё выглядит свежо.

Фильм «Стрелец неприкаянный» (1993) — редкий пример российской фантастики, где тема СССР соединена с историей о машине времени.

Лента прошла почти незамеченной в эфире, но сегодня её открывают заново — и не зря: сюжет, актёры и атмосфера до сих пор цепляют.

Съёмки и создатели фильма

Съёмки проходили в Звенигороде — городе с богатой историей, который называют «русской Швейцарией».

Режиссёром выступил Георгий Шенгелия , в начале карьеры работавший на «Мосфильме» и сотрудничавший с Тарковским и Бондарчуком.

Сценарий написал Алексей Тимм, автор множества картин 80–90-х. Благодаря такой команде «Стрелец неприкаянный» сохранил авторский почерк даже в условиях кризисного российского кинопроизводства.

«Стрелец неприкаянный»

Актёрский состав

Главную роль сыграл Владимир Ильин — в то время уже любимец зрителей. Его экранная партнёрша Татьяна Догилева придала фильму особую теплоту, а Ирина Феофанова добавила истории романтическую линию.

Среди актёров — также Александр Боровиков и Виктор Уральский. Подборка получилась по-настоящему звёздной для 90-х.

О чём история

Главный герой Герман Андреевич, бывший журналист, возвращается из эмиграции во Франции на родину и узнаёт о машине времени, созданной его дедом.

Герман решает использовать изобретение ради выгоды: отправляется в прошлое, чтобы накупить золота и разбогатеть в настоящем.

Но в СССР 60-х годов его авантюра быстро привлекает внимание милиции. Герман оказывается на грани провала, и именно в этот момент встречает любовь, которая полностью меняет цель его рискованного путешествия.

Почему фильм ценят до сих пор

«Стрелец неприкаянный» называют «фантастикой о добром СССР», где история раскрывается с ностальгией.

Финал оставляет простор для трактовок: кто-то видит хэппи-энд, кто-то — горькую иронию.

Игра Владимира Ильина и Татьяны Догилевой делает ленту живой, а сама картина остаётся редким примером российской фантастики, которая и спустя 30 лет смотрится свежо.

Фильм Год Режиссёр Сценарист В главных ролях Рейтинг IMDb
«Стрелец неприкаянный» 1993 Георгий Шенгелия Алексей Тимм Владимир Ильин, Татьяна Догилева, Ирина Феофанова, Александр Боровиков 6.5

Источник: дзен-канал Данила про КИНО

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Фото: Кадр из фильма «Стрелец неприкаянный»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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