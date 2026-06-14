Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Хоббит» закончился, Смауг убит — а что было дальше? Неизвестная судьба Барда и его потомков

«Хоббит» закончился, Смауг убит — а что было дальше? Неизвестная судьба Барда и его потомков

14 июня 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Хоббит»

В фильме об этом ни слова, зато на страницах книг все прекрасно описывается.

История не всегда щедра на славу. Одни имена гремят веками, другие растворяются в тени, даже если их подвиги изменили судьбу мира. Так произошло и с Бардом — человеком, который одной стрелой спас север Средиземья от гнева Смауга, но чьё имя редко встретишь на страницах хроник Войны Кольца.

Стражник с королевской кровью

В шумном Эсгароте Бард был всего лишь угрюмым стражником, искусным лучником и человеком, которому будто всегда снились дурные предчувствия. Немногие знали, что в его жилах течёт кровь древних королей Дейла — города, который некогда сжёг Смауг.

Единственным напоминанием о былом величии рода была Чёрная Стрела — фамильная реликвия, выкованная в кузницах Эребора. Именно она стала оружием возмездия: в решающий миг, когда дрозд сообщил Барду о единственном слабом месте дракона, он выпустил стрелу, изменившую историю. Смауг пал, но вместе с ним рухнул и город, а люди Эсгарота получили шанс на новую жизнь.

От лучника до лидера

После гибели Смауга народ провозгласил Барда своим королём. Он отказался от титула формально, уступив власть бургомистру, но именно за ним пошли выжившие. Бард проявил себя как лидер и дипломат: заключил союз с эльфами Трандуила и добился справедливой доли сокровищ Торина, чтобы возродить город.

Во время Битвы Пяти Воинств Бард командовал ополчением людей. Его воины сражались плечом к плечу с гномами и эльфами, отбивая натиск орков и варгов. После победы он получил четырнадцатую часть сокровищ и использовал её для восстановления Дейла и Эсгарота.

Кадр из фильма «Хоббит»

Новый рассвет Дейла

Бард стал первым королём возрождённого Дейла. Под его правлением город расцвёл, наладив торговлю с Эребором и Лихолесьем. На тридцать лет в эти земли пришёл мир. Лучник не погиб в бою и не исчез в забвении — он дожил до старости и оставил трон сыну Баину.

Кадр из фильма «Хоббит»

Когда началась Война Кольца, Барда уже не было в живых. Дейлом правил его внук, король Бранд. Именно он встретил войско Саурона у врат Эребора и пал смертью храбрых. Но Дейл и Эребор выстояли. После падения Саурона правнук героя, Бард II, заключил союз с королём Арагорном и продолжил дело своего великого предка.

Одна стрела Барда изменила судьбу Средиземья, но его собственная история — это уже легенда, спрятанная в тени великих войн.

Фото: Кадр из фильма «Хоббит»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот детектив НТВ 2026 года называли отличной заменой «Первому отделу»: задумка 10/10, но есть и досадные недочеты Этот детектив НТВ 2026 года называли отличной заменой «Первому отделу»: задумка 10/10, но есть и досадные недочеты Читать дальше 11 июня 2026
Сколько уже можно мусолить книги Толкина: вот 3 книжных цикла, которые даже круче «Властелина колец» Сколько уже можно мусолить книги Толкина: вот 3 книжных цикла, которые даже круче «Властелина колец» Читать дальше 15 июня 2026
«Игра престолов» скатилась, а эти 3 фэнтези-сериала с каждым сезоном становились только лучше: да, и такое бывает «Игра престолов» скатилась, а эти 3 фэнтези-сериала с каждым сезоном становились только лучше: да, и такое бывает Читать дальше 13 июня 2026
Включите вечером — очнетесь под крик первых петухов: 10 сериалов про магию, от которых невозможно оторваться Включите вечером — очнетесь под крик первых петухов: 10 сериалов про магию, от которых невозможно оторваться Читать дальше 13 июня 2026
5 психологических аниме, которые лучше «Тетради смерти»: за этих героев будете переживать больше чем за Лайта 5 психологических аниме, которые лучше «Тетради смерти»: за этих героев будете переживать больше чем за Лайта Читать дальше 13 июня 2026
Сняли за 52 млн, а получили 355: «Интерстеллар» нервно курит в сторонке рядом с самым реалистичным фильмом о космосе Сняли за 52 млн, а получили 355: «Интерстеллар» нервно курит в сторонке рядом с самым реалистичным фильмом о космосе Читать дальше 12 июня 2026
Здесь есть «Ведьмак», так что список хороший: 5 фэнтези-сериалов, которые затягивают с первой минуты Здесь есть «Ведьмак», так что список хороший: 5 фэнтези-сериалов, которые затягивают с первой минуты Читать дальше 12 июня 2026
Финал увидим не скоро: делюсь расписанием выхода серий 3 сезона «Дома дракона» — лето 2026 будет жарким Финал увидим не скоро: делюсь расписанием выхода серий 3 сезона «Дома дракона» — лето 2026 будет жарким Читать дальше 15 июня 2026
«Гарри Поттера» с Урала заказывали? OKKO рискнул и выпустил фэнтези-сериал — о мальчике и волшебном камне «Гарри Поттера» с Урала заказывали? OKKO рискнул и выпустил фэнтези-сериал — о мальчике и волшебном камне Читать дальше 15 июня 2026
Брагин и Шибанов возвращаются, чтобы раскрыть запутанное дело из прошлого: в Сеть утекли подробности 6 сезона «Первого отдела» Брагин и Шибанов возвращаются, чтобы раскрыть запутанное дело из прошлого: в Сеть утекли подробности 6 сезона «Первого отдела» Читать дальше 15 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше