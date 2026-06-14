«Хоббит» закончился, Смауг убит — а что было дальше? Неизвестная судьба Барда и его потомков

В фильме об этом ни слова, зато на страницах книг все прекрасно описывается.

История не всегда щедра на славу. Одни имена гремят веками, другие растворяются в тени, даже если их подвиги изменили судьбу мира. Так произошло и с Бардом — человеком, который одной стрелой спас север Средиземья от гнева Смауга, но чьё имя редко встретишь на страницах хроник Войны Кольца.

Стражник с королевской кровью

В шумном Эсгароте Бард был всего лишь угрюмым стражником, искусным лучником и человеком, которому будто всегда снились дурные предчувствия. Немногие знали, что в его жилах течёт кровь древних королей Дейла — города, который некогда сжёг Смауг.

Единственным напоминанием о былом величии рода была Чёрная Стрела — фамильная реликвия, выкованная в кузницах Эребора. Именно она стала оружием возмездия: в решающий миг, когда дрозд сообщил Барду о единственном слабом месте дракона, он выпустил стрелу, изменившую историю. Смауг пал, но вместе с ним рухнул и город, а люди Эсгарота получили шанс на новую жизнь.

От лучника до лидера

После гибели Смауга народ провозгласил Барда своим королём. Он отказался от титула формально, уступив власть бургомистру, но именно за ним пошли выжившие. Бард проявил себя как лидер и дипломат: заключил союз с эльфами Трандуила и добился справедливой доли сокровищ Торина, чтобы возродить город.

Во время Битвы Пяти Воинств Бард командовал ополчением людей. Его воины сражались плечом к плечу с гномами и эльфами, отбивая натиск орков и варгов. После победы он получил четырнадцатую часть сокровищ и использовал её для восстановления Дейла и Эсгарота.

Новый рассвет Дейла

Бард стал первым королём возрождённого Дейла. Под его правлением город расцвёл, наладив торговлю с Эребором и Лихолесьем. На тридцать лет в эти земли пришёл мир. Лучник не погиб в бою и не исчез в забвении — он дожил до старости и оставил трон сыну Баину.

Когда началась Война Кольца, Барда уже не было в живых. Дейлом правил его внук, король Бранд. Именно он встретил войско Саурона у врат Эребора и пал смертью храбрых. Но Дейл и Эребор выстояли. После падения Саурона правнук героя, Бард II, заключил союз с королём Арагорном и продолжил дело своего великого предка.

Одна стрела Барда изменила судьбу Средиземья, но его собственная история — это уже легенда, спрятанная в тени великих войн.