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Киноафиша Статьи «Лучше бы был плохой фильм, чем такой»: Кинг не любит эту экранизацию своего романа даже больше «Сияния»

«Лучше бы был плохой фильм, чем такой»: Кинг не любит эту экранизацию своего романа даже больше «Сияния»

14 июня 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Кристина»

А ведь ее снял известный режиссер.

Период с 1976 по 1988 год стал золотой эрой Джона Карпентера, когда он снимал культовые фильмы вроде «Хэллоуина» и «Нечто». Парадокс в том, что многие из этих картин провалились в прокате, что резко изменило карьеру режиссера.

Когда Карпентера уволили с экранизации романа Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом», ему пришлось браться за первый же доступный проект. Так появилась «Кристина» — фильм на основе романа писателя, и релиз ему категорически не понравился.

Сюжет фильма «Кристина»

1978 год, Калифорния. Застенчивый очкарик Арни натыкается на ржавый «Плимут» 1957 года выпуска — машину по имени Кристина. С первого взгляда между ними возникает странная связь. Парень тратит все силы и деньги на восстановление автомобиля, даже не подозревая, что ремонтирует не просто машину, а нечто гораздо более жуткое.

По мере того как Кристина обретает былую красоту, сам Арни начинает меняться — из робкого неудачника он превращается в самоуверенного и агрессивного парня. Его друзья в ужасе наблюдают за метаморфозами, но настоящий кошмар только начинается. Ведь у Кристины есть своя темная история, о которой лучше не знать.

Странные происшествия на заводе двадцать лет назад, необъяснимые смерти — все это связано с автомобилем.

Кадр из фильма «Кристина»

Отношение Кинга к «Кристине»

Релиз 1983 года получил скромный кассовый успех: сборы в 21 млн долларов при бюджете в 10 млн. Но сам Стивен Кинг остался резко недоволен адаптацией. Он и раньше негативно высказывался в отношении некоторых фильмов по своему творчеству, например «Сияния», а «Кристину» разнес в пух и прах.

Автор так и не простил Карпентеру вольностей с сюжетом — режиссер сократил персонажей и упростил повествование. В одном из интервью писатель не просто назвал «Кристину» «плоской» — по его мнению, она даже недостаточно плоха, чтобы быть хоть сколько-нибудь интересной.

«Лично я предпочел бы плохой, но хотя бы не такой скучный фильм»,заявил Кинг.

Кстати, позже сам Карпентер признавался, что снял «Кристину» ради денег и не испытывал с ней особой связи. Тем не менее, современные зрители отмечают, что хоррор отличает жуткая атмосфера и впечатляющие эффекты. И хотя это не лучший фильм Карпентера и не идеальная адаптация Кинга, но с годами «Кристина» только становится более стильной.

Ранее портал «Киноафиша» собирал 5 причин, по которым лучший фильм Кинга — это «Кэрри».

Фото: Кадры из фильма «Кристина» (1983)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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