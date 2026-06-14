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А ведь он знал, что грядет беда! Почему Дамблдор позволил убить родителей Гарри Поттера

14 июня 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Он стоял во главе Ордена, знал о пророчестве — и всё равно допустил трагедию. Разбираемся, зачем это было нужно великому волшебнику.

Серия фильмов о Гарри Поттере началась с самой громкой магической трагедии — гибели Джеймса и Лили Поттеров. В «Гарри Поттере и философском камне» мы видим её только через воспоминания и намёки, но с каждым новым фильмом становится яснее: случайностью тут и не пахнет.

Дамблдор — могущественный, умный и всевидящий — знал слишком многое, чтобы просто «не успеть». Так почему он позволил этой истории случиться?

Позиция невмешательства Дамблдора

Во вселенной фильмов Дамблдор предстаёт фигурой, находящейся в центре всех событий. Он возглавлял Орден Феникса, знал о Пророчестве, понимал, что Волан-де-Морт охотится за «мальчиком, рождённым на исходе седьмого месяца».

Под описание подходили двое — Гарри и Невилл. Но Дамблдор, зная о риске, не предпринял решительных шагов, чтобы остановить тьму. Почему?

Он мог стать Хранителем

В «Узнике Азкабана» мы узнаём: именно Джеймс отказался делать Альбуса своим Хранителем Тайны. Дамблдор, зная о предателе в рядах Ордена, не настоял. Хранителем стал Питер Петтигрю — и предал.

Кто-то скажет: директор не виноват. Но тот, кто знал, что на карту поставлены жизни, мог бы поступить жёстче. Он не сделал этого. А результат — пепелище и сирота со шрамом.

Гарри как «оружие»

В «Дарах Смерти» Снейп потрясён — Дамблдор всё это время растил Гарри как «свинью на убой». Его жизнь берегли не из любви, а ради великой цели. Альбус верил, что мальчик — ключ к победе над Тёмным Лордом. Но если целью было именно это, возможно, Поттеров не спасли потому, что их гибель усиливала смысл пророчества. И создавала героя.

Дамблдор играл по своим правилам

Самое загадочное — как стремительно Дамблдор отреагировал на случившееся. Пока даже не подозревало о трагедии, Альбус уже отдаёт Хагриду точные инструкции, знает, где живут Дурсли, как усилить защиту. Сложно поверить, что у него не было наблюдателей. А если были — кто дал им приказ не вмешиваться?

В киновселенной образ Дамблдора меняется. В ранних фильмах он кажется добрым дедушкой, но ближе к финалу — хладнокровным стратегом. Он действует не из злобы — но из расчёта. Он приносит жертвы не ради власти, а ради мира. Но кому от этого легче?

Дамблдор мог остановить Волан-де-Морта до трагедии. Но он позволил событиям развернуться так, чтобы создать оружие. Оружие по имени Гарри Поттер.

Также прочитайте: Почему Снейп мог вызвать Патронуса в «Гарри Поттере», а другие Пожиратели — нет: теория, которая меняет взгляд на магию.

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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