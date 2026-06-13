У Данилы и Светы был ребенок? Сюжет «Брата 3» стал известен еще много лет назад

Эти идеи так и не были реализованы.

После оглушительного успеха «Брата 2» фанаты годами ждали третьей части — и Виктор Сухоруков, сыгравший бандита, разделял это желание. Он даже самостоятельно разработал сценарий сиквела.

Сухоруков не видел трагическую гибель Бодрова препятствием: его персонаж мог бы вернуться в воспоминаниях или стать символом, вокруг которого строится сюжет.

Версия «Брата 3»

Виктор Сухоруков придумал для «Брата 3» дерзкий сценарий: его героя мексиканцы освобождают из американской тюрьмы и контрабандой переправляют в Петербург в бочке. Там он ищет брата, и только в финале сталкивается с Данилой Багровым, который его и убивает.

Чтобы «вернуть» Сергея Бодрова, Сухоруков предлагал использовать компьютерную графику, но Алексей Балабанов лишь поморщился — он считал, что любое воскрешение стало бы осквернением памяти актера.

Ребенок Багрова

Существовал и другой вариант сценария. О нем несколько лет назад рассказала исполнительница роли Светы в «Брате».

«Мы с Витей Сухоруковым придумали, что сюжет мог бы крутиться вокруг ребёнка Данилы Багрова и Светы», — призналась Светлана Письмиченко в интервью «Петербургскому дневнику».

Но и эта идея так и не обрела реализацию. Больше Данила Багров на экраны не возвращался.

Ранее портал «Киноафиша» писал, за что убили Громова в «Брате 2».