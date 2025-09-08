Данила решил мстить не просто так: за что убили Громова в «Брате 2»

Сложно найти человека, который никогда не видел бы сцены из дилогии «Брат». Но некоторые зрители спустя много лет после просмотра уже упустили из виду определенные сюжетные твисты.

К примеру, все помнят, что в «Брате 2» Багров мстил за смерть старого друга. Но почему же вообще умер Костя Громов?

История начинается с того, что хоккеист Дмитрий Громов попадает в кабалу к американскому бизнеcмену Ричарду Меннису, который забирает всю его зарплату в «Питтсбург Пингвинз».

Его брат Константин, пытаясь помочь, обращается к своему начальнику — банкиру Белкину, у которого как раз были деловые переговоры с Меннисом. Белкин, раздражённый вмешательством Громова, приказывает своим людям «урезонить» его. Но подчиненные переходят грань — и случайно убивают Константина.

Именно это нелепое и жестокое преступление заставляет Данилу Багрова взяться за дело. Он едет в Америку, так как друг успел ему рассказать о трудностях брата.

