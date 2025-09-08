Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Данила решил мстить не просто так: за что убили Громова в «Брате 2»

Данила решил мстить не просто так: за что убили Громова в «Брате 2»

8 сентября 2025 12:48
Кадр из фильма «Брат 2»

Герой был подавлен потерей друга и несправедливостью.

Сложно найти человека, который никогда не видел бы сцены из дилогии «Брат». Но некоторые зрители спустя много лет после просмотра уже упустили из виду определенные сюжетные твисты.

К примеру, все помнят, что в «Брате 2» Багров мстил за смерть старого друга. Но почему же вообще умер Костя Громов?

История начинается с того, что хоккеист Дмитрий Громов попадает в кабалу к американскому бизнеcмену Ричарду Меннису, который забирает всю его зарплату в «Питтсбург Пингвинз».

Кадр из фильма «Брат 2»

Его брат Константин, пытаясь помочь, обращается к своему начальнику — банкиру Белкину, у которого как раз были деловые переговоры с Меннисом. Белкин, раздражённый вмешательством Громова, приказывает своим людям «урезонить» его. Но подчиненные переходят грань — и случайно убивают Константина.

Именно это нелепое и жестокое преступление заставляет Данилу Багрова взяться за дело. Он едет в Америку, так как друг успел ему рассказать о трудностях брата.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что стало с темнокожей девушкой Данилы из «Брата-2».

Фото: Кадры из фильма «Брат 2» (2000)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Читать дальше 29 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше