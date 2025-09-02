Меню
Киноафиша Статьи «Вы гангстеры? Нет, мы русские»: что стало с темнокожей девушкой Данилы из «Брата-2» Лизой Джеффри и где она сейчас

2 сентября 2025 18:37
Кадр из фильма «Брат 2»

Режиссёр любил подбирать непрофессиональных актёров и она как раз была из таких.

В «Брате-2» у Данилы Багрова в Америке появляется новая девушка — телеведущая Лиза Джеффри. Та самая, которая смотрит на него и задаёт ставшую культовой фразу: «Вы гангстеры? Нет, мы русские». С этой сцены начинается одно из самых запоминающихся экранных отношений Данилы. Но кто же сыграла Лизу и как сложилась её жизнь после фильма?

Как Лиза попала в фильм

Лиза Джеффри родилась в США в 1970 году. После школы работала телефонисткой, вышла замуж за коллегу, но быстро развелась. Позже увлеклась феминизмом и религией. В середине 1990-х Лизе удалось пробиться на телевидение — сначала как ведущая, затем как репортёр на ТВ Чикаго. Именно там её заметил Алексей Балабанов.

Режиссёр любил подбирать непрофессиональных актёров, чтобы сцены выглядели максимально живыми. Лиза удивлялась русской манере съёмок: настоящая водка в кадре, бесстрашные трюки Сергея Бодрова без дублёров. Для неё это было совсем другое кино.

Кадр из фильма «Брат 2»

Жизнь после «Брата-2»

После фильма Лиза сыграла лишь две крошечные роли, но в кино больше не вернулась. Она продолжила работать репортёром, диктором на радио, даже выпустила музыкальный альбом. Живёт Лиза в США, детей и семьи у неё нет, зато она известна как активная феминистка и независимая женщина.

Почему её помнят

Хотя экранного времени у Лизы Джеффри немного, её образ стал культовым для поклонников «Брата-2». Сцены с ней символизируют встречу двух миров — русского и американского. А её простая фраза стала частью кинематографической истории.

Читайте также: Куда смотрел Балабанов? Ляпы с машинами в «Брате 2», которые раньше никто не замечал

Фото: Кадр из фильма «Брат 2»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
