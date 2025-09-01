Меню
Куда смотрел Балабанов? Ляпы с машинами в «Брате 2», которые раньше никто не замечал

1 сентября 2025 18:37
Кадр из фильма «Брат 2»

Даже внимательные зрители не замечали эти погрешности при просмотре культового фильма Алексея Балабанова.

Легендарный фильм Алексея Балабанова «Брат 2» давно стал частью культурного кода жителей постсоветского пространства.

Но даже культовое кино не застраховано от киноляпов — особенно если речь идёт об автомобилях. В погонях и сценах с машинами зрители обнаружили сразу несколько странностей.

«Джип» переобулся в кадре

Во время погони за Данилой и Виктором черный внедорожник сначала едет на одних дисках, но после стрельбы Виктора — уже на других. То ли сцены снимались в разное время, то ли с разными машинами, пишет дзен-канал Ретрогеймер (Дитя 90-х).

"Брат 2"

Номерной знак с ошибкой

Когда Данила бросает гранату в машину бандитов, он садится в авто брата. На номере — буква «Я», которая в российской системе не используется: такие буквы, как «Я», «Ж», «Л», «Ф», в номерах отсутствуют, чтобы не путаться с латиницей.

Видимо, номер сделали нереальным специально, но выглядит это всё равно странно.

«Брат 2»

Погоня «Жигулей» ниоткуда и в никуда

В сцене преследования вдруг появляется «копейка», едущая по гладкой дороге — но в следующем кадре она подлетает в воздух, словно наехала на невидимый трамплин.

Что это было — спецэффект или монтажная нестыковка — непонятно. Равно как и то, откуда взялась эта машина, зачем и куда потом исчезла.

«Брат 2»

Парковка меняется по воле монтажа

Когда Данила с братом приезжают к школе, их машина стоит передом к зданию.

Но когда герой выходит обратно, машина уже развернута и стоит к выезду. Версия про «перепарковался» выглядит сомнительно, учитывая скорость событий.

«Брат 2»

Фото: Кадры из фильма «Брат 2»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
