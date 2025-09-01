Куда смотрел Балабанов? Ляпы с машинами в «Брате 2», которые раньше никто не замечал

Легендарный фильм Алексея Балабанова «Брат 2» давно стал частью культурного кода жителей постсоветского пространства.
Но даже культовое кино не застраховано от киноляпов — особенно если речь идёт об автомобилях. В погонях и сценах с машинами зрители обнаружили сразу несколько странностей.
«Джип» переобулся в кадре
Во время погони за Данилой и Виктором черный внедорожник сначала едет на одних дисках, но после стрельбы Виктора — уже на других. То ли сцены снимались в разное время, то ли с разными машинами, пишет дзен-канал Ретрогеймер (Дитя 90-х).
Номерной знак с ошибкой
Когда Данила бросает гранату в машину бандитов, он садится в авто брата. На номере — буква «Я», которая в российской системе не используется: такие буквы, как «Я», «Ж», «Л», «Ф», в номерах отсутствуют, чтобы не путаться с латиницей.
Видимо, номер сделали нереальным специально, но выглядит это всё равно странно.
Погоня «Жигулей» ниоткуда и в никуда
В сцене преследования вдруг появляется «копейка», едущая по гладкой дороге — но в следующем кадре она подлетает в воздух, словно наехала на невидимый трамплин.
Что это было — спецэффект или монтажная нестыковка — непонятно. Равно как и то, откуда взялась эта машина, зачем и куда потом исчезла.
Парковка меняется по воле монтажа
Когда Данила с братом приезжают к школе, их машина стоит передом к зданию.
Но когда герой выходит обратно, машина уже развернута и стоит к выезду. Версия про «перепарковался» выглядит сомнительно, учитывая скорость событий.
