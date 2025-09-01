Вес — 430 кг, скорость — 60 км/ч: почему машину из «Операции "Ы"» называли моргуновкой

Что это вообще за автомобиль такой?

Комедия Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965) давно стала классикой, а сцены с участием Труса, Бывалого и Балбеса — настоящей легендой.

Но сегодня мало кто знает подробности про автомобиль, на котором ездила знаменитая троица.

Какую машину выбрал Гайдай

В фильме герои катаются на мотоколяске СМЗ С-3А, выпускавшейся на Серпуховском мотоциклетном заводе с 1958 по 1970 год, пишет дзен-канал Лавка старьевщика.

Машина была компактной, весила всего около 430 килограммов и разгонялась максимум до 60 км/ч.

Управлял ею Бывалый в исполнении Евгения Моргунова — именно его реплика «Кто инвалид? Я инвалид!» навсегда закрепилась за этим автомобилем.

Как появилось прозвище «Моргуновка»

После выхода фильма мотоколяска СМЗ С-3А получила народное прозвище «Моргуновка» — в честь актёра, который, по сюжету, был её постоянным водителем.

С тех пор она стала культовым символом фильма и узнаваемой деталью эпохи.

Раритет для коллекционеров

Сегодня СМЗ С-3А пользуется огромным спросом у коллекционеров и ценителей автомобильного антиквариата.

Цена на отреставрированные экземпляры может достигать 1,5 миллиона рублей. Машина, когда-то символизировавшая скромность и простоту, превратилась в роскошь.

