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Киноафиша Статьи На старте сериала «Смешарики» назывались совершенно иначе: к счастью, от этой идеи быстро отказались

На старте сериала «Смешарики» назывались совершенно иначе: к счастью, от этой идеи быстро отказались

14 июня 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Смешарики»

Проект спасла чистая случайность.

Если вы думали, что «Смешарики» — это просто милые шарики с глазами, которые всегда были на экране, вы недооценили силу случайной идеи и немного сумасшествия. Всё началось с того, что Илья Попов, глава компании Fun Game, придумал настолку, где фишками служили… конфеты. Их не только двигали по полю, но и ели. Среди первых персонажей был голубой кролик с длинными ушами. Узнаёте?

Когда художник говорит: «А давай сделаем мультфильм»

Салават Шайхинуров, художник игры и папа всех персонажей, предложил: а что, если этих конфет оживить на экране? Илья Попов идею поддержал, а вместе с ней появился и амбициозный план — 200 серий. Так родились «Сластёны». Но когда они пришли с этим к продюсеру Анатолию Прохорову, тот первым делом спросил: «А где злодей?» Ну правда, как можно без конфликта? А где трагедия, драма, интрига?

Но ребята стояли на своём: в ромашковой долине никто не должен умирать. Однако на одних цветах далеко не уедешь. Первый сценарий, который написал сам Салават, провалился — он, по сути, и не был сценарием. Тогда появился Игорь Шевчук, который взял идею, встряхнул, добавил жизни и — вуаля! — всё заработало. Почти всё.

«Сластёны» не прижились — зато родились «Смешарики»

Название оставалось странным. Съедобное, липкое, детское. Не для сериала. И тут снова выручает Игорь Шевчук — он вспоминает свою старую сказку про шарообразных персонажей под названием… правильно, «Смешарики». Так всё и совпало: форма, смысл, атмосфера. Название приняли сразу и больше к нему не возвращались.

А что в итоге?

А в итоге — мультфильм, который пережил всех и всё. Без злодеев, без драм в духе мыльных опер. Просто круглые персонажи, которые говорят с детьми о важном. Иногда грустно, иногда очень смешно. Но всегда — по-настоящему.

Так что если вам кажется, что большая идея должна начинаться с чего-то серьёзного — вспомните про голубую конфету с ушами. Она хотела просто поиграть. А в итоге — стала легендой.

Ранее мы писали: Мультик попал даже в Книгу рекордов Гиннесса: не поверите, в каких странах обожают «Машу и Медведя».

Фото: Кадр из сериала «Смешарики»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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