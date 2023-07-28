Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Караганды Кинотеатры Sary Arka cinema Таир

Sary Arka cinema Таир

Караганда
Адрес
г. Караганда, ул. Космонавтов, 1В
Показать на карте
Телефон

+7 (7212) 21-32-12

Позвонить
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинотеатр Sary Arka cinema Таир в Караганде находится на улице Космонавтов, 1В. Открытие его состоялось совсем недавно - в августе 2017 года. Гостей встречают четыре комфортабельных и уютных кинозала, оснащенных передовым оборудованием: новейшими проекторами, многоканальной системой звука, экранами с серебряным покрытием.

Все это делает просмотр фильма приятным и максимально запоминающимся событием, картинка становится четкой и яркой, звук - глубоким и насыщенным. В фойе кинотеатра можно скоротать время до начала сеанса, приобрести напитки и попкорн.

5.2 Оцените
13 голосов
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

28 июля 2023, 19:08
Билеты стоят очень дорого
Mariya Nazarenko 23 сентября 2023, 15:36
На детском сеансе хруст и шелест пачек от чипс чуть не заглушал само кино. Запах от этого всего стоял невыносимый. Сотрудница кинотеатра попыталась… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше