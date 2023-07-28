Кинотеатр Sary Arka cinema Таир в Караганде находится на улице Космонавтов, 1В. Открытие его состоялось совсем недавно - в августе 2017 года. Гостей встречают четыре комфортабельных и уютных кинозала, оснащенных передовым оборудованием: новейшими проекторами, многоканальной системой звука, экранами с серебряным покрытием.

Все это делает просмотр фильма приятным и максимально запоминающимся событием, картинка становится четкой и яркой, звук - глубоким и насыщенным. В фойе кинотеатра можно скоротать время до начала сеанса, приобрести напитки и попкорн.