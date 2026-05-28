От этой советской ленты Тарантино просто в восторге: ставил на повтор даже в юности

28 мая 2026 14:00
Постановщик не скрывает восхищения работой коллег. 

Квентин Тарантино — это режиссёр, который изменил наш взгляд на кино. Он показал, как можно смешивать чёрный юмор, дерзкие разговоры героев и внезапные сюжетные скачки.

И когда мэтр делится своими кинопредпочтениями, к его словам всегда особо прислушиваются. Всегда интересно, что же удивило такого мастера.

И самого сильного впечатления, по признанию Тарантино, удостоилась картина, снятая далеко не в Голливуде и даже не в Европе. Речь идёт о советском фильме «Человек-амфибия», который вышел на экраны в 1962 году.

Сюжет фильма «Человек-амфибия»

У побережья Аргентины появился загадочный «морской дьявол». Местные жители в панике, но для хладнокровного владельца рыболовной артели Педро Зуриты это не проблема. Он видит в ситуации лишь выгоду и приказывает поймать странное существо, чтобы заставить его работать на себя.

Однако этот «монстр» оказывается вовсе не чудовищем. Это юноша по имени Ихтиандр, обладающий удивительной способностью жить под водой.

Он — результат смелых экспериментов доброго доктора Сальватора. Учёный провёл операцию по пересадке акульих жабр и вырастил мальчика как родного сына в своём морском поместье.

Ихтиандр почти не знаком с миром людей. Своим единственным другом он считает дельфина, а общению с людьми предпочитает свободу океанских глубин.

Но одна случайная встреча меняет всё. Юноша спасает из воды красавицу Гуттиэре, случайно упавшую за борт яхты.

Квентин Тарантино о фильме «Человек-амфибия»

Квентин Тарантино признавался, что фильм «Человек-амфибия» поразил его ещё в юности. Фантастическая идея о человеке, способном жить в океане, стала для него настоящим открытием. Он наткнулся на картину совершенно случайно, и, по его собственным словам, эта история не отпускает его до сих пор.

Режиссер отмечал не просто мастерскую работу операторов и постановщиков, но и ту уникальную, почти мифическую атмосферу, которую сумели создать советские кинематографисты. Особенное впечатление на него произвела трогательная любовная линия.

«В начале 70-х по телевидению довольно часто показывали эту ленту — в английском дубляже. И я тогда даже не догадывался, что это русский фильм», — вспоминал Тарантино.

Фото: Кадр из фильма «Человек-амфибия» (1961), Legion-Media
Светлана Левкина
