Эти фильмы — настоящая «машина времени», превращающая на вечер в подростков: 4 комедии в духе «Американского пирога»

28 мая 2026 15:00
Ленты позволят вдоволь посмеяться.

Когда в 1999 году на экраны вышел фильм «Американский пирог», мало кто предполагал, что эта комедия станет культурным феноменом и переопределит целый жанр. Картина не просто собрала внушительные кассовые сборы — она запустила мощную франшизу и оставила след в массовой культуре, с которым мало что может сравниться.

До «Американского пирога» подростковые комедии часто балансировали между двумя крайностями: это были либо наивные молодежные истории, либо откровенные пошлые пародии. Здесь же откровенный юмор сочетался с удивительной душевностью и узнаваемостью персонажей.

Зрители видели на экране не карикатуры, а таких же подростков, как они сами, с их страхами, мечтами и неловкими ситуациями. Но главное достижение фильма — его человечность.

За внешней комедийной оболочкой скрывалась глубокая история о дружбе, взрослении и первых любовных переживаниях. Фильм говорил с подростками на их языке.

Успех «Американского пирога» открыл дорогу целой волне подобных проектов. Собрали четыре из них — можно устроить веселый вечер с друзьями под пиццу и вспомнить, каково это быть подростками.

«Очень страшное кино»

Это пародия на ужастики, но её костяк — типичная подростковая комедия. Здесь так же много острого юмора, шуток ниже пояса и неловких ситуаций, доведённых до абсурда.

Фильм «Очень страшное кино», как и «Американский пирог», стал культурным феноменом своего времени и задал тренд на откровенные комедии для взрослеющей аудитории.

«SuperПерцы»

Герой заключает пари, что закрутит интрижку с самой популярной девушкой в школе, и это приводит к череде нелепых и смешных ситуаций. Фильм «SuperПерцы» сохраняет баланс между грубоватым юмором и трогательными моментами взросления, что является фирменным знаком «Американского пирога».

«Скотт Пилигрим против всех»

Хотя фильм «Скотт Пилигрим против всех» снят в уникальном стиле комикса, его основа — это всем понятная история неловкого молодого парня, который должен разобраться со своими проблемами в отношениях.

Как и в «Американском пироге», здесь есть команда друзей, серия странных столкновений и тема завоевания девушки своей мечты через преодоление личных кризисов.

«Проект X: Дорвались»

Фильм «Проект X: Дорвались» целиком построен на идее «самой эпичной вечеринки», которая идёт не по плану. Это прямая отсылка к духу бунтарства и желанию прославиться, которые были у героев «Американского пирога».

Та же энергия хаоса, неловкие моменты и тема перехода от подростковой жизни к чему-то более серьёзному.

Фото: Кадры из фильмов «Американский пирог» (1999), «Очень страшное кино» (2000), «SuperПерцы» (2007), «Скотт Пилигрим против всех» (2010), «Проект X: Дорвались» (2012)
Светлана Левкина
