Киноафиша Караганды
Кинотеатры
Sary Arka cinema Таир
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
1.9
км
Kinoplexx City Mall
просп. Б.Жырау, 59/2, ТЦ «City MALL», 3 этаж
5
2.9
км
Дворец культуры горняков
пр. Бухар жырау, 32
5
2.9
км
Сарыжайлау 3D
просп. Бухар жырау, 32
5
3
км
Сары-Арка 3D
просп. Строителей, 6
5
3.7
км
Ленина 3D
ул. Ленина, 61/1
5
13.5
км
Sary Arka cinema (Майкудук)
г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Немолодые молодожены
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
