Те самые красавицы у царского стола: как сложилась жизнь девушек из «Ивана Васильевича», которыми мы любовались на пирушке

Их видели в комедии всего пару минут, но они запомнились зрителям навсегда.

Сцена царского пира в комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» — одна из самых узнаваемых в советском кино.

Иван Грозный, фальшивый Милославский, смех, тосты, «икра заморская баклажанная» — и те самые девушки за столом, которых публика запомнила даже без реплик. Казалось, просто красивые лица, но за ними стояли судьбы, театр, эмиграция и вечная любовь к сцене.

Инна Кара-Моско

Инна Кара-Моско родилась в 1948 году в Северной Осетии, окончила ГИТИС и стала актрисой театра имени Пушкина. Её карьера — это чистая преданность театральной сцене: спектакли по Островскому, Булгакову, участие в труппе «Блуждающие звёзды».

Она — Заслуженная артистка России, лауреат фестиваля «Золотая провинция». Сегодня Инна Кара-Моско продолжает играть в театре, а в кино не снималась уже несколько лет, пишет дзен-канал Горожанин о кино.

Любовь Мышева

Любовь Мышева, родившаяся в Томской области, окончила Школу-студию МХАТ и работала в театре Советской армии.

В 1980-х перешла на студию «Союзвузфильм», где снималась в учебных лентах и редких эпизодах. Её фильм «Впереди океан» (1983) стал самой известной работой. Позже она ушла из кино.

Лариса Ерёмина

Лариса Ерёмина — выпускница МХАТ, актриса театра Маяковского, звезда картин «Огненный берег» и «Не может быть».

Её карьера развивалась стремительно, но ради семьи она оставила сцену.

В 1979 году вместе с мужем, скрипачом Григорием Вейном, уехала в США. Там родилась дочь, появились внуки, а дом в Калифорнии стал её новой сценой. Даже в 75 лет Ерёмина поражает энергией и внутренним светом.

Нина Маслова

Царица Марфа из «Ивана Васильевича» — одна из самых ярких женских ролей Нины Масловой. После этого фильма были «Большая перемена», «Афоня», десятки эпизодов, где она светилась редким обаянием.

Но актриса не скрывает: личные проблемы и вредные привычки повлияли на карьеру. Сейчас она живёт спокойно, получает пенсию, ходит в церковь и иногда появляется на телевидении.