Автомобили из советских фильмов, которые до сих пор выглядят круто — а под №5 настоящий шедевр!

Какие легковые авто украшали советское кино и стали не меньшей легендой, чем актёры.

Советские режиссёры умели добывать технику для своих фильмов, которая простому зрителю даже не снилась. Экспортные версии, редкие иномарки, штучные машины, экспериментальные модели — всё это внезапно оказывалось на экране.

«Сердца четырёх» (1941)

Ford Prefect 93A

В романтической комедии герои колесили на тогдашней диковинке — Ford Prefect 93A. Для 1941 года это была почти фантастика: реальная иномарка, которую зрители могли увидеть только в кино.

Машина стала полноправным участником сцены на бездорожье и даже после купания в озере продолжила путь — в фильме подчёркивают её надёжность, пусть и с иронией.

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)

СМЗ С-3А

Прославившаяся как «моргуновка», эта крохотная мотоколяска использовалась в фильме как основной транспорт знаменитой троицы. Хотя по документам она была инвалидной машиной, в кадре становилась почти комическим персонажем.

Актёры выполняли трюки самостоятельно: вручную разворачивали С-3А, запрыгивали в салон на ходу — для техники это был настоящий краш-тест.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)

Adler Trumpf

Красный кабриолет, в котором троица перемещалась по Кавказу, — личная машина Юрия Никулина. К моменту съёмок он был переделан: от оригинального Adler Trumpf 30-х годов осталась только внешность, а техническая часть была частично заменена узлами от «Москвича-400».

Машина стала настолько символичной, что позже её образ увековечили в бронзе у цирка на Цветном бульваре.

«Бриллиантовая рука» (1968)

Chevrolet Two-Ten 2103

В сценах «Стамбула», снятых в Баку, мелькает редкий для СССР Chevrolet Two-Ten 2103 1953 года. Машина выглядит как гость из другого мира: двухцветный кузов, американская хромированная эстетика, плавные крылья.

Всего несколько секунд в кадре — и автомобиль стал одним из самых ярких визуальных акцентов ленты.

«Королева бензоколонки» (1962)

Cadillac Series 62 de Ville

И напоследок кадр и Cadillac Series 62 de Ville 1956 года — это самая эффектная легковая машина, когда-либо появлявшаяся в советских фильмах.

Элегантный седан, приехавший в кадр всего на минуту, выглядел почти нереально: массивные хвостовые фонари, блеск хрома, идеальные пропорции.

На общем фоне советского автопарка Cadillac смотрелся как пришелец из другой эпохи. Сегодня он производит не меньшее впечатление, чем тогда.