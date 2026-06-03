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Киноафиша Статьи Автомобили из советских фильмов, которые до сих пор выглядят круто — а под №5 настоящий шедевр!

Автомобили из советских фильмов, которые до сих пор выглядят круто — а под №5 настоящий шедевр!

3 июня 2026 08:00 Проверено редакцией
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)

Какие легковые авто украшали советское кино и стали не меньшей легендой, чем актёры.

Советские режиссёры умели добывать технику для своих фильмов, которая простому зрителю даже не снилась. Экспортные версии, редкие иномарки, штучные машины, экспериментальные модели — всё это внезапно оказывалось на экране.

«Сердца четырёх» (1941)

Ford Prefect 93A

В романтической комедии герои колесили на тогдашней диковинке — Ford Prefect 93A. Для 1941 года это была почти фантастика: реальная иномарка, которую зрители могли увидеть только в кино.

Машина стала полноправным участником сцены на бездорожье и даже после купания в озере продолжила путь — в фильме подчёркивают её надёжность, пусть и с иронией.

«Сердца четырёх» (1941)

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)

СМЗ С-3А

Прославившаяся как «моргуновка», эта крохотная мотоколяска использовалась в фильме как основной транспорт знаменитой троицы. Хотя по документам она была инвалидной машиной, в кадре становилась почти комическим персонажем.

Актёры выполняли трюки самостоятельно: вручную разворачивали С-3А, запрыгивали в салон на ходу — для техники это был настоящий краш-тест.

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)

Adler Trumpf

Красный кабриолет, в котором троица перемещалась по Кавказу, — личная машина Юрия Никулина. К моменту съёмок он был переделан: от оригинального Adler Trumpf 30-х годов осталась только внешность, а техническая часть была частично заменена узлами от «Москвича-400».

Машина стала настолько символичной, что позже её образ увековечили в бронзе у цирка на Цветном бульваре.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)

«Бриллиантовая рука» (1968)

Chevrolet Two-Ten 2103

В сценах «Стамбула», снятых в Баку, мелькает редкий для СССР Chevrolet Two-Ten 2103 1953 года. Машина выглядит как гость из другого мира: двухцветный кузов, американская хромированная эстетика, плавные крылья.

Всего несколько секунд в кадре — и автомобиль стал одним из самых ярких визуальных акцентов ленты.

«Бриллиантовая рука» (1968)

«Королева бензоколонки» (1962)

Cadillac Series 62 de Ville

И напоследок кадр и Cadillac Series 62 de Ville 1956 года — это самая эффектная легковая машина, когда-либо появлявшаяся в советских фильмах.

Элегантный седан, приехавший в кадр всего на минуту, выглядел почти нереально: массивные хвостовые фонари, блеск хрома, идеальные пропорции.

На общем фоне советского автопарка Cadillac смотрелся как пришелец из другой эпохи. Сегодня он производит не меньшее впечатление, чем тогда.

«Королева бензоколонки» (1962)

Фото: Кадры из фильмов «Королева бензоколонки» (1962), «Бриллиантовая рука» (1968), «Сердца четырёх» (1941), «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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