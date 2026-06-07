После «Первого отдела» и жутких детективов включайте эти проекты: 5 идеальных сериалов на выходные

Пять ретро-историй, в которых каждая деталь дышит эпохой, а женщины делают мир ярче.

Иногда хочется не искать убийцу, а просто выдохнуть. Поэтому после просмотра любимых детективов и триллеров советуем вам переключиться на что-то более позитивное и легкое. В этих пяти сериалах всё решает не экшен, а люди. Каждая история — как уютный плед, в который приятно завернуться, пока за окном дождь.

«Сделано в Италии»

Милан, мода, 70-е. Молодая Ирэна случайно попадает в редакцию глянцевого журнала и оказывается в центре рождения итальянского Vogue.

Стиль, амбиции, первая любовь и кутюрье — Армани, Версаче, Прада — здесь не просто фон, а живые участники истории. Сериал о том, как труд превращается в страсть, а страсть — в успех.

«Пэн Американ»

Стюардессы, небо и эмансипация. В 60-х летают не только самолёты — летают мечты. Четыре героини «Пэн Американ» балансируют между свободой, любовью и долготой службы, а за кадром — холодная война и новая мода на уверенность в себе.

«Бигуди Кармен»

Дания, маленький город, мужчина, который поверил, что бигуди могут изменить жизнь женщин. И оказался прав.

«Бигуди Кармен» — не про косметику, а про силу характера и изобретательность. Здесь ирония соседствует с меланхолией, а каждая героиня — человек эпохи, не жертва, а двигатель перемен.

«Телефонистки»

Мадрид, 1920-е. Впервые женщины берут в руки провода, соединяя города и судьбы. Рабочие будни телефонисток — это борьба за право любить, работать и не прятаться за мужские фамилии.

Эстетика, музыка, костюмы — всё в этом сериале создано, чтобы напомнить: история свободы всегда начинается с личного шага.

«Гостиница Россия»

СССР, 70-е. В сердце Москвы кипит жизнь: иностранцы, чиновники, чекисты — и она, Ксения Баскакова, руководительница, которая удерживает этот хаос с точностью хирурга.

Атмосфера грандиозного здания с тысячей тайн, блестящая Екатерина Вилкова и портрет женщины, сильной, но человечной