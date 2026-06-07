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Голос был самым мощным оружием в «Дюне», но откуда он взялся? Вильнев этого так и не показал

7 июня 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»

Нашлись и те, кто мог ему противостоять.

В арсенале Бене Гессерит нет бластеров или атомного оружия — их главная сила скрыта в интонациях и ритме речи. Один правильно построенный приказ, произнесенный особым образом, способен сломить волю даже самого стойкого противника.

Пол и его мать в «Дюне» демонстрировали эту технику в действии, заставляя людей подчиняться против их воли. Но происхождение Голоса было окутано тайной.

Голос в «Дюне»

Киноадаптации Дени Вильнева наглядно показали, как Пол Атрейдес осваивает искусство Голоса — от первых неуверенных попыток повлиять на солдата до момента, когда он заставляет замолчать главу Бене Гессерит.

Эти сцены убедительно демонстрируют, что Голос представляет собой не магический дар, а сложную технику, требующую длительного обучения.

Откуда взялся Голос

За 10 тысяч лет до возвышения Пола Атрейдеса Сестринство Бене Гессерит лишь начинало свой путь, как это показали в «Дюне: Пророчество». После смерти основательницы Ракеллы внутри ордена развернулась жестокая борьба за власть.

Амбициозная Валия Харконнен бросила вызов своей сопернице Доротее в решающем противостоянии. Именно тогда произошло нечто неожиданное. Валия впервые продемонстрировала Голос в его совершенной форме.

Одно идеально выверенное повеление, произнесенное с особой интонацией, заставило Доротею свести счеты с жизнью. Этот момент стал поворотным пунктом в истории Сестринства.

Кадр из сериала «Дюна. Пророчество»

Можно ли противостоять приказу?

Даже самое совершенное оружие Сестринства не всесильно. Как показывают книги Фрэнка Герберта, специальная подготовка позволяет блокировать воздействие Голоса. Дункан Айдахо демонстрировал это неоднократно.

Но «Пророчество» добавляет к этому ещё более удивительный феномен — природную невосприимчивость. После встречи с песчаным червём Дезмонд Харт обретает полный иммунитет к Голосу.

Когда Валия пытается применить на нём своё искусство, её слова разбиваются о непробиваемую стену — он просто не реагирует, будто не слышит этих команд. Это открывает новые грани в понимании пределов влияния Бене Гессерит, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».

Фото: Кадры из сериала «Дюна. Пророчество», фильма «Дюна: Часть вторая» (2024)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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