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Киноафиша Статьи Netflix тоже умеет снимать крутые романтические комедии: 3 фильма, которые вы должны увидеть — хотя бы ради Киану Ривза

Netflix тоже умеет снимать крутые романтические комедии: 3 фильма, которые вы должны увидеть — хотя бы ради Киану Ривза

7 июня 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Ты — мое сомнение» (2019), «Кто-то классный» (2019), «Подстава» (2018)

Они уютные и теплые.

Романтические комедии давно перестали быть просто «фильмами на вечер». В лучших из них — остроумие, узнаваемость и та лёгкость, которая спасает после любого тяжёлого дня. Но среди десятков громких премьер именно старые и «забытые» ромкомы часто оказываются самыми человечными. Netflix хранит несколько таких жемчужин — тёплых, живых и по-настоящему умных.

«Подстава» (2018)

Зои Дойч и Глен Пауэлл в роли двух офисных ассистентов решают свести своих деспотичных начальников — чтобы самим хоть немного выдохнуть. Но, как это обычно бывает, план оборачивается романом, и не у боссов. «Подстава» — как возвращение в золотую эру романтических комедий 90-х, только с ритмом XXI века.

«Кто-то классный» (2019)

«Кто-то классный» (2019)

Дженни (Джина Родригес) теряет работу, парня и привычный ритм жизни, но не теряет подруг — и это спасает. В последнюю ночь перед переездом они устраивают безумный прощальный тур по Нью-Йорку. Этот фильм — не о том, как вернуть любовь, а о том, как выжить после её окончания. Яркий, сумасшедший и удивительно тёплый, он превращает историю расставания в гимн женской дружбе.

«Ты — мое сомнение» (2019)

Саша и Маркус были лучшими друзьями в детстве, но жизнь их развела. Спустя 15 лет они встречаются снова — и между привычными шутками вдруг проступает то, что всегда было между ними. А появление Киану Ривза в роли самого себя — тот редкий киношный сюрприз, ради которого хочется пересматривать сцену снова и снова.

Фото: Кадр из фильма «Ты — мое сомнение» (2019), «Кто-то классный» (2019), «Подстава» (2018)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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