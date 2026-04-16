Киноафиша Статьи Два зарубежных сериала, которые советует Дмитрий Губерниев: №1 от Netflix, но вы вряд ли о нем слышали

Два зарубежных сериала, которые советует Дмитрий Губерниев: №1 от Netflix, но вы вряд ли о нем слышали

16 апреля 2026 22:00
Дмитрий Губерниев и кадр из сериала «Дипломатка»

Журналист оказался поклонником зарубежного контента.

Среди популярных российских телеведущих немало тех, кого по праву можно назвать страстными киноманами. Они внимательно следят за кинематографическими новинками, причём в их поле зрения попадают как недавние российские релизы, так и свежие зарубежные фильмы.

Как оказалось, в число поклонников кино входит и известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев. В недавнем интервью он признался: несмотря на всё уважение к отечественным фильмам, очень качественные проекты сегодня выходят, на его взгляд, именно на платформах Netflix и HBO. Поэтому на майские праздники журналист намерен продолжить осваивать контент стриминговых сервисов.

«Я для себя недавно открыл сериал "Дипломатка", сейчас заканчиваю первый сезон, а там ещё два в запасе. Мне есть чем заняться», — поделился Губерниев в беседе с корреспондентами Sport24.

Кроме того, телеведущий давно является поклонником драматического сериала «Землевладелец» и с большим нетерпением ожидает выхода третьего сезона, съёмки которого пока не завершены.

Сюжет «Дипломатки»

Главная героиня изначально готовилась к командировке в Афганистан. Однако совершенно неожиданно она получает назначение на пост посла Соединённых Штатов в Великобритании.

Женщине-дипломату предстоит разрешать международные конфликты, выстраивать стратегические альянсы в Лондоне и привыкать к своему новому положению, которое буквально оказывается в центре всеобщего внимания. И всё это — на фоне постоянных попыток сохранить брак с мужем, который тоже является дипломатом и к тому же заметной политической фигурой.

Кадр из сериала «Дипломатка»

Сюжет «Землевладельца»

События разворачиваются на просторах Западного Техаса. Сериал погружает зрителя в суровый мир нефтедобывающей индустрии — с её взлётами и падениями, простыми работниками буровых вышек и миллиардерами, владеющими нефтеносными участками.

Ключевые персонажи находятся в постоянном поиске удачи и личного счастья в отрасли, которая переживает столь стремительный подъём, что это неизбежно сказывается на климате, мировой экономике и глобальной геополитике.

Кадр из сериала «Землевладелец»
Фото: Кадры из сериалов «Землевладелец», «Дипломатка», Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
