Меню
Русский English
Отмена
А Лида ведь точно жила не одна: современные зрители нашли подозрительные детали в квартире героини «Операции "Ы"»

17 апреля 2026 08:27
Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)

Студентка вряд ли могла позволить себе такое жилье.

Миллионы зрителей называют новеллу «Наваждение» из знаменитой гайдаевской трилогии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» чуть ли не самой душевной и трепетной историей режиссёра. В этой короткометражке главный персонаж раскрывается не только как находчивый и забавный юноша, но и как удивительно романтичный, нежный молодой человек.

Особо внимательные пользователи Сети решили детально изучить обстановку квартиры, в которой появляется героиня Натальи Селезнёвой. Итог их наблюдений оказался неожиданным: прекрасная студентка жила вовсе не одна.

Посудите сами. Обычной учащейся вуза вряд ли было по средствам такое просторное и богатое жильё в современном панельном доме. А детские портреты Лиды, развешанные по стенам, прямо указывают на то, что квартира не была съёмной — здесь, вне всякого сомнения, выросла сама хозяйка.

Скорее всего, девушка обитала вместе с родителями, и её мать с отцом, судя по всему, относились к довольно обеспеченным слоям интеллигенции. Об этом красноречиво говорит даже содержимое книжного стеллажа: изящные фарфоровые статуэтки, шахматы, книги, свежая пресса.

В комнате можно заметить модный по тем временам радиоприёмник, новенькие настенные часы и дисковый телефон.

Каждая деталь выдержана с безупречным вкусом. Рядом с диваном расположен современно выглядящий металлический столик.

Повсюду расставлены этажерки с живыми цветами, которым требовался регулярный и заботливый уход. А серо-белое кресло у окна, обтянутое то ли натуральной кожей, то ли качественным дерматином, явно обошлось владельцам в немалую сумму.

Так, за кажущейся лёгкостью и простотой новеллы скрывается любопытный социальный подтекст.

Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше