Самый жуткий маньяк 2024 года вернется: кого сыграет Кейдж в «Собирателе душ 2»

Самый жуткий маньяк 2024 года вернется: кого сыграет Кейдж в «Собирателе душ 2»

17 апреля 2026 09:25
Кадр из фильма «Собиратель душ»

Его персонаж погиб в финале.

Николас Кейдж, обладатель премии «Оскар» и одна из самых неординарных звёзд современного кинематографа, вновь примерит образ демонического убийцы, которого в российском прокате прозвали «Собирателем душ».

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, постановкой «Собирателя душ 2» займётся режиссёр оригинальной картины Осгуд Перкинс. Подробности нового сюжета пока держатся в тайне.

Известно лишь, что продолжение не будет шаблонным сиквелом. Действие при этом останется в пределах той же вселенной, однако создатели не раскрывают, что именно это означает.

В финале первого «Собирателя душ» главный антагонист погиб. Учитывая мистическую природу истории, в новой части он вполне может восстать в образе привидения — подобный ход уже использовался в дилогии «Чёрный телефон».

Альтернативный вариант: Осгуд Перкинс снимет приквел, посвящённый прошлым преступлениям Собирателя душ, по образцу «Орудий 2».

Первая картина собрала в мировом прокате 127 миллионов долларов при бюджете всего 10 миллионов. Это самый коммерчески успешный независимый фильм за последние десять лет.

Фото: Кадр из фильма «Собиратель душ» (2024)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
