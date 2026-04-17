Обожала этот сериал с Чаком Норрисом, но не видела концовку: чем завершился на самом деле «Крутой Уокер»

Скорее всего, многие помнят сериал «Крутой Уокер». Он транслировался на НТВ в будние дни в середине 1990-х. Правда, нам показали не все. Рассказываю, как же закончился сериал.

Каждая серия следовала определенной формуле: на экран выходил злодей, который совершал различные злодеяния, а в финале Уокер в лице Чака Норриса добивался справделивости. В ходе боевых сцен герой часто применял свой знаменитый удар ногой с разворота, который со временем стал настоящей классикой.

Первая концовка

Итак, в проекте последним стал девятый. Два последних эпизода были объединены в масштабный финал, представленный в формате полнометражного фильма. Сюжет разворачивается в двух временных линиях.

Первая линия показывает современный мир. Уокер и помощник окружного прокурора Алекс Кейхилл женаты и ждут малыша. В это время злодей Эмиль Ловокат, который считался мертвым с самого начала сериала, нападает на тюрьму и освобождает заключенных. Эти злодеи планируют покинуть страну, но прежде всего хотят отомстить рейнджеру и его команде.

Вторая временная линия переносит нас на Дикий Запад. В ней мы встречаем бывшего шерифа Хейса Купера, одного из основателей службы рейнджерова. Купер уже отошел от активной службы и решил посвятить свою жизнь семье и новорожденной дочери. Когда-то он передал индейцам преступника по имени Мун, с которого они сняли скальп, но тот выжил и теперь жаждет мести. Мы понимаем, что Уокер является потомком Купера, а Мун – предком Ловката, и вражда между их семьями продолжается на протяжении веков.

В финальной сцене Уокер и Алекс возвращаются домой с новорожденной дочерью, где их встречают друзья и коллеги. Мама сообщает, что дочку назвали Анжелой Уокер, и вся компания радостно входит в дом. Концовка обеих временных линий показывает, что у героев все хорошо, и жизнь продолжается.

Вторая концовка: «Крутой Уокер: Испытание огнем»

В 2005 году команда сериала снова собралась для съемок полнометражного фильма «Крутой Уокер: Испытание огнем». Внутри сюжета прошло четыре года, и Уокер уже не сержант, а капитан, который возглавляет целый отдел рейнджеров. Вместе с Алекс они воспитывают четырехлетнюю Анжелу.

Сюжет фильма рассказывает о том, как 13-летний подросток оказывается в центре внимания корейских мафиози из-за ракеты с дистанционным управлением. Уокер и его команда защищают мальчика и, как всегда, сражаются с преступниками.

Финальная сцена разворачивается в здании суда, куда врывается преступник с намерением убить рейнджеров. Ответным огнем он был ликвидирован, но одна из его пуль попадает в Алекс. Она падает на пол без сознания, и тут же начинаются титры.

Если рассматривать этот фильм как завершение всего проекта, то получается, что все заканчивается очень грустно. Жена Уокера, Алекс, оказывается мертва, а сам рейнджер не знает этого. Возможно, история могла получить свое продолжение, но этого не случилось.