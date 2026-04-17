Китаянка пригласила к себе в квартиру русского, а он сбежал оттуда через 10 минут: «Будто дыра с маргиналами»

17 апреля 2026 11:50
Гонконг

Блогер поделился впечатлениями в Сети.  

О Китае порой говорят, что местные жители словно прилетели с другой планеты. С этим утверждением наверняка согласился бы российский блогер, какое-то время проживший в Азии.

Однажды он отправился в гости к знакомой китаянке, однако увиденное в её квартире так шокировало молодого человека, что он немедленно решил ретироваться.

Первое, что встревожило парня, — подъезд в доме приятельницы. Часть ступеней на лестничной клетке отсутствовала, освещение тоже отсутствовало. Подниматься пришлось пешком на четвёртый этаж в довольно мрачной и жутковатой атмосфере.

«Мне казалось, что я вошёл в какую-то дыру с маргиналами, но решил не делать преждевременных выводов и захотел посмотреть квартиру», — рассказывает автор канала на платформе Дзен.

Во-вторых, интерьер самого жилья тоже оставлял желать лучшего. Входная дверь вела прямиком на кухню, которая выглядела старой, неухоженной и грязной. Окон в этом помещении не было вовсе.

Из кухни имелся проход в крошечную комнату, где с трудом поместились кровать, небольшой шкаф и столик. На серых бетонных стенах не было ни слоя краски, ни обоев. Полы оказались дощатыми, кое-где подгнившими.

Туалет находился буквально в двух шагах от кровати, отгороженный лишь ширмой.

«Я зашёл помыть руки и в тот момент понял, что из квартиры я выйду раньше запланированного. Там я обнаружил несколько тараканов, которые бегали по раковине рядом с зубной щёткой», — поделился блогер.

Мужчина на ходу придумал уважительную причину, чтобы срочно уйти, поскольку дольше оставаться в подобном месте он был просто не в силах.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
