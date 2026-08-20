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Киноафиша Фильмы Том и Джерри: Запретный компас Расписание Том и Джерри: Запретный компас (2025) в Астане на сегодня

Расписание Том и Джерри: Запретный компас (2025) в Астане на сегодня

Том и Джерри: Запретный компас
Том и Джерри: Запретный компас приключения, анимация, комедия 2025 / Китай
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Расписание Том и Джерри: Запретный компас в Астане на 20 августа 2026
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
14:10 от 1800 ₸ 16:10 от 2000 ₸ 18:10 от 2200 ₸
Aru Cinema г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж
2D
14:20 от 2800 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
14:00 от 3200 ₸ 16:35 от 3200 ₸ 18:30 от 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
13:20 от 2400 ₸ 15:15 от 3000 ₸ 16:25 от 3000 ₸ 19:00 от 3800 ₸
Dostar Cinema г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12
2D
17:20 от 2600 ₸
Grand Cinema г. Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 34
2D, RU
12:40 от 2200 ₸ 18:40 от 2600 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
12:50 от 2700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
13:10 от 2700 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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