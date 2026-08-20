Расписание Том и Джерри: Запретный компас в Астане на 20 августа 2026 Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4 2D 14:10 от 1800 ₸ 16:10 от 2000 ₸ 18:10 от 2200 ₸ Aru Cinema г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж 2D 14:20 от 2800 ₸ Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж 2D, RU 14:00 от 3200 ₸ 16:35 от 3200 ₸ 18:30 от 4000 ₸ Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62 2D, RU 13:20 от 2400 ₸ 15:15 от 3000 ₸ 16:25 от 3000 ₸ 19:00 от 3800 ₸ Dostar Cinema г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12 2D 17:20 от 2600 ₸ Grand Cinema г. Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 34 2D, RU 12:40 от 2200 ₸ 18:40 от 2600 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9 2D, RU 12:50 от 2700 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24 2D, RU 13:10 от 2700 ₸