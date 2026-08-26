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Киноафиша Статьи В «Игре престолов» показали только пьянство и разврат: почему у Таргариенов были фиолетовые глаза и как это свело их с ума

В «Игре престолов» показали только пьянство и разврат: почему у Таргариенов были фиолетовые глаза и как это свело их с ума

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Представители этого рода обладали отличительными признаками.

Таргариены в «Игре престолов» и «Доме Дракона» — одна из самых загадочных династий Вестероса, но даже преданные поклонники знают далеко не все детали о происхождении и внешности этой семьи. В книгах Джорджа Мартина у Таргариенов есть характерные черты, которые сериал предпочёл практически не показывать.

Например, знаменитые фиолетовые глаза, которые считаются одной из отличительных особенностей рода. Почему же создатели «Игры престолов» отказались от этой детали, хотя она постоянно встречается в книгах?

Глаза Таргариенов

В книгах Джорджа Мартина Таргариены заметно отличаются от обычных жителей Вестероса. Их почти белые волосы дополняют необычные глаза — оттенки варьируются от бледно-сиреневого до насыщенного фиолетового и тёмно-индигового. Такая внешность сразу подчёркивает их валирийское происхождение и выделяет среди остальных жителей Семи Королевств.

Съемки «Игры престолов»

В пилотной серии Эмилия Кларк и Гарри Ллойд действительно пытались работать с фиолетовыми линзами. Но эксперимент быстро пришлось прекратить: контактные линзы раздражали глаза и мешали актёрам. В результате создатели решили оставить естественный цвет глаз, пожертвовав книжной деталью.

Вместе с этой особенностью экранизация почти полностью убрала ещё одну важную черту Таргариенов — способность видеть пророческие сны.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Утрата вещих снов

В сериале безумие представителей династии чаще связывают с многолетними браками внутри семьи и наследственностью. В книгах всё гораздо сложнее. Некоторые Таргариены получали способность видеть будущее во сне, но далеко не всегда могли понять смысл увиденного.

Именно такой сон когда-то спас Дейнис Таргариен. Она заранее увидела грядущую гибель Валирии, благодаря чему её семья покинула обречённую родину и перебралась на Драконий Камень.

Для других представителей династии пророчества становились настоящей мукой. Постоянные видения о грядущих бедствиях давили на них и иногда приводили к необдуманным поступкам. Например, принц Дейерон пытался заглушить свои кошмары алкоголем.

Поэтому в книгах безумие Таргариенов — не просто результат наследственности. Они страдали от дара, который позволял увидеть будущее, но не давал возможности его изменить.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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