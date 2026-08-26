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Киноафиша Статьи Спросила у ИИ, какая экранизация «Грозового перевала» — лучшая: фильм 2026 года не попал даже в топ-3

Спросила у ИИ, какая экранизация «Грозового перевала» — лучшая: фильм 2026 года не попал даже в топ-3

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Грозовой перевал»

Историю Кэтрин и Хитклифа переносили на экран не раз.

«Грозовой перевал» — тот самый роман, который невозможно экранизировать просто как красивую историю любви. Здесь слишком много страсти, обиды, ревности и настоящей одержимости. Поэтому я решила спросить у искусственного интеллекта, какая из экранизаций лучше всего справилась с этой непростой задачей.

3. «Грозовой перевал» — 1939 год

Старейшая версия в нашей тройке сегодня воспринимается уже почти как классика. Лоуренс Оливье сыграл Хитклифа, а Мерл Оберон — Кэтрин.

Фильм заметно отличается от книги и делает историю более романтичной. Некоторые мрачные и жестокие моменты первоисточника остались за кадром, зато отношения главных героев получились очень эмоциональными.

Именно эту версию стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы увидеть, как Голливуд почти век назад представлял себе Хитклифа и его роковую любовь.

2. «Грозовой перевал» — 1992 год

Кадр из фильма «Грозовой перевал»

А вот эта экранизация гораздо ближе к той мрачной атмосфере, которую поклонники романа обычно и ждут.

Хитклифа здесь сыграл Рэйф Файнс, а Кэтрин — Жюльет Бинош. Их герои получились не идеальными романтическими персонажами, а людьми, которые любят друг друга настолько сильно, что эта любовь постепенно превращается в разрушительную силу.

Фильм не пытается сделать историю красивой сказкой. Наоборот, он показывает ее болезненную сторону — и именно поэтому может понравиться тем, кому в книге Бронте важнее всего драматизм.

1. «Грозовой перевал» — 2011 год

И здесь искусственный интеллект выбрал версию Андреа Арнольд с Кайей Скоделарио и Джеймсом Хаусоном.

Эта экранизация вообще сильно отличается от привычного представления о классическом костюмном кино. Она более камерная, сырая и почти физически ощущаемая. Ветер, грязь, пустоши, дома и природа становятся полноценными участниками истории.

Хитклиф здесь выглядит не сказочным героем, а живым человеком, которому действительно пришлось пройти через унижение и боль. А отношения с Кэтрин получаются не столько красивыми, сколько тревожными и болезненными.

И знаете, я с выбором ИИ, пожалуй, соглашусь. 1992 год — отличный вариант для поклонников классической экранизации, 1939-й — уже легенда, а «Грозовой перевал» 2011 года лучше всего передает ощущение дикости и внутренней боли романа.

Ранее мы писали: 3 главных российских сериала сентября 2026 года: от экранизации Стругацких до «Почти настоящего детектива».

Фото: Кадр из фильма «Грозовой перевал»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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